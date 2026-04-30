北海道産鮭エキス×ハッカの爽快美肌ケア！ ハーバー研究所「北のかおり ボディシャンプー」

記事ポイント 北海道産の美容液成分6種を贅沢に配合したボディシャンプーハッカの爽やかな香りとひんやり使用感で夏のバスタイムにぴったり2026年6月18日(木)より数量限定発売 北海道産の美容液成分6種を贅沢に配合したボディシャンプーハッカの爽やかな香りとひんやり使用感で夏のバスタイムにぴったり2026年6月18日(木)より数量限定発売

ハーバー研究所が、北海道産の美容液成分6種を配合した『北のかおり ボディシャンプー』を2026年6月18日(木)より数量限定で発売。

植物由来の石けん成分がきめ細かい泡を生み出し、全身をさっぱりスベスベに洗い上げます。

ハッカのすがすがしい香りとひんやりとした使用感が、汗ばむ季節のバスタイムにぴったりな一品。

ハーバー研究所「北のかおり ボディシャンプー」





発売日：2026年6月18日(木)販売場所：通信販売(オンラインショップ)・全国のショップハーバー価格：1,320円(税込)容量：200mL数量限定(なくなり次第終了)

植物由来の石けん成分が豊かな泡立ちを実現し、素早くすすぎが可能。

北海道の豊かな自然が育んだ6種の美容液成分が、うるおいを守りながら肌をコンディショニングします。

北海道産6種の美容液成分

カモミールエキス：保湿効果で乾燥肌を防ぎ、肌を柔らかく整える。敏感肌にも適した皮膚コンディショニング成分。マリンプラセンタ：北海道産鮭のプラセンタエキス。アミノ酸などの保湿成分が豊富で、うるおいとハリを付与。プロテオグリカン：北海道産鮭の鼻軟骨から抽出。保水性に優れ、肌のハリと弾力を保つ。ハマナスエキス：北海道に自生するピンク色の花が原料。ビタミンCとフラボノイドを豊富に含む。ハスカップエキス：北海道産の青紫色の果実由来。ビタミン・ミネラルが乾燥ダメージから肌を守る。ハトムギエキス：乾燥を防ぎ保湿力をキープ。透明感のあるなめらかな肌へ導く成分。

鮭由来のマリンプラセンタとプロテオグリカンを同時配合した、北海道ならではの濃密保湿処方。

カモミールからハトムギまで6種すべてが北海道産にこだわった厳選素材です。

ハーバーの「無添加主義」





ハーバーは創業以来、「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という無添加主義を全製品で貫くブランド。

『北のかおり ボディシャンプー』にも、ハーバーが長年守り続ける「5つの無添加」の処方を採用。

ハッカのひんやり感と北海道産美容液が、夏のバスタイムを格別なものにします。

なくなり次第終了の数量限定品。

2026年6月18日(木)より、通信販売および全国のショップハーバーで発売。

以上、ハーバー研究所「北のかおり ボディシャンプー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『北のかおり ボディシャンプー』はどこで購入できますか？

A. 通信販売(ハーバーオンラインショップ)および全国のショップハーバーで購入できます。

オンラインショップの更新は2026年6月18日(木)11:00頃の予定。

Q. 配合されている北海道産の美容液成分は何ですか？

A. カモミールエキス、マリンプラセンタ(北海道産鮭のプラセンタエキス)、プロテオグリカン(北海道産鮭の鼻軟骨由来)、ハマナスエキス、ハスカップエキス、ハトムギエキスの計6種を配合しています。

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