物価高騰時代の経営力強化に朗報！ やまなし生産性向上設備補助金事務局「山梨県中小企業等 生産性向上設備整備等 支援補助金」

記事ポイント 最大300万円（補助率2/3以内）の設備導入補助申請受付は2026年5月11日(月)〜7月15日(水)山梨県内に事業所を持つ中小企業者等が対象 最大300万円（補助率2/3以内）の設備導入補助申請受付は2026年5月11日(月)〜7月15日(水)山梨県内に事業所を持つ中小企業者等が対象

エネルギー価格の高騰や物価上昇に直面する山梨県内の中小企業を支援する補助金制度の申請受付が開始。

設備の導入・更新・改修にかかる費用の最大2/3、上限300万円を補助する制度です。

申請受付は2026年5月11日(月)よりスタート。

やまなし生産性向上設備補助金事務局「山梨県中小企業等 生産性向上設備整備等 支援補助金」





補助上限額：300万円（補助率2/3以内）設備導入区分の下限額：15万円対象：山梨県内に補助事業を実施する事業所を持つ中小企業者等申請受付期間：2026年5月11日(月)〜7月15日(水)申請方法：特設Webサイトより申請書類をダウンロードし郵送問い合わせ：050-1791-0233（4月27日より受付）

エネルギー価格や物価高騰に直面する中小企業者等の生産性向上と賃上げ促進を目的とした制度。

設備の導入・更新・改修にかかる経費の一部を補助する仕組みで、経理サポート区分（上限15万円）も設けられています。

補助対象経費





設備導入区分：上限300万円、下限15万円、補助率2/3以内経理サポート区分：上限15万円、補助率2/3以内

補助対象外となる経費も明確に規定。

中古品の購入費、建物・車両・不動産の購入またはリース経費、他の補助金と重複する経費は対象外です。

また、山梨県省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金の対象設備については、省エネ・再エネ設備補助金への申請が優先される。

申請要件

申請前に専門家（商工会の経営指導員など）からの支援を受けていること「豊かさ共創スリーアップ実践企業認証制度」の認証取得済みまたは取得見込みであること山梨県の県税の滞納がないこと暴力団または暴力団員の統制下にある者でないこと 等

専門家が記載した設備導入に関する様式の提出も必要。

詳細な申請要領は特設Webサイト（



申請方法





特設Webサイト（



よくある質問

Q. 申請できる企業の条件は？

A. 山梨県内に補助事業を実施する事業所を持つ中小企業者等が対象。

申請前に商工会の経営指導員など専門家からの支援を受けていること、「豊かさ共創スリーアップ実践企業認証制度」の認証取得済みまたは取得見込みであることが条件です。

Q. 補助の対象にならない経費は？

A. 中古品の購入費、建物・車両・不動産の購入またはリース経費、他の補助金と重複する経費は対象外。

山梨県省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金の対象設備については、省エネ・再エネ設備補助金への申請が優先されます。

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