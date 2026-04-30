◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

「資格マニア」という言葉がある。「資格取得が手段ではなく目的化する」という、やや後ろ向きな意味が込められることが多いが、３月にインタビューした西村知美は違った。１級小型船舶操縦免許や上級救命技能認定など、５９種もの資格ホルダー。「一度の人生、いろんな経験をしたい」と挑み続けた努力の賜物（たまもの）だ。

学ぶ基準は〈１〉好きなこと〈２〉苦手なこと〈３〉今必要なくてもいつか役立つこと―の３つだという。〈２〉には「初めて苦手なことに挑戦して人生が変わった」というフルマラソンも含まれる。

西村が「代表作」と呼ぶＴＢＳ系「さんまのスーパーからくりＴＶ」での珍回答は、アラフォーの私にとってなじみ深い。一方でアイドル時代を知らないだけに、デビュー４０周年を記念した３８年ぶりのソロ公演で歌う姿は新鮮だった。

驚かされたのは、ＭＣで１５歳だったデビュー当時のエピソードをスラスラ語る記憶力だ。きっと勉強にも生かされているのだろう。ポリシーは「苦手でも絶対に手を抜かない。できる範囲の中で１５０％の力を出す」こと。「私、歌がちょっと（苦手）でしょ？」と、弱点も笑いに変えていた。

８０年代アイドルとしての活動を財産にして、学びながら人生を満喫する５５歳。「資格の勉強はゴールがはっきりしているし、試験に落ちたとしてもそれまでの勉強には無駄がない」。何度もスタートラインに立って“武器”を増やしていく西村には、現在の「タレント」という肩書がピッタリだ。（芸能担当・堀北 禎仁）

◆堀北 禎仁（ほりきた・よしきみ）２００８年入社。最近取得したファイナンシャル・プランニング技能士資格が仕事でも役立っている。