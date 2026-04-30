◆女子プロゴルフツアー ＮＴＴドコモビジネスレディス 第１日（３０日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）

前週の海外メジャー・シェブロン選手権から帰国して出場の神谷そら（郵船ロジスティクス）は１イーグル、４バーディー、２ボギーで４アンダーの６８をマークし、好発進を決めた。

最終９番を圧巻のイーグルで締めた。残り２２０ヤードからウッドで２オンに成功し、６メートルのスライスラインを沈めて大声援を浴びた。前半から波に乗りきれなかったが、後半６番の第２打を「ようやくいい感じで打てた」と６メートルにつけてバーディーを奪ってから好転。神谷は「アイアンがダフり気味で前半から（グリーンに）乗らなかったけど、その時々の状況でどういう球がいるか試合の中で会話できた」とかみしめた。

シェブロン選手権は自身３度目の海外メジャーで初の予選通過し、３８位に入った。２８日夜の帰国からわずか２日。疲労が残る中で今大会の初日に臨んだ。「眠たさはないけど、多少のダル重いはある。回り切れて良かった」と胸をなで下ろした。

今週はコーチの坂詰和久氏をキャディーに起用。「何をやるべきかはいつも以上に明確になっている」とプレー判断に迷いはない。荒天が予想される２日目に向けて「天気がどうなるか分からないし、スタート時間次第だけど、回れないのは覚悟してる。時間はしっかりあるので、このダルさは取りたい」と見据えた。