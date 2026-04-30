飛ばない・ムレない春夏の帽子！ CATERPP LB MESH LOGO CAP

記事ポイント 「飛ばない帽子」CATERPPの新作「LB MESH LOGO CAP」が2026年4月10日発売撥水リサイクルナイロン×軽量メッシュで春夏の通気性と機能性を両立コード交換・ツバ角度調整など7つの機能性を搭載 「飛ばない帽子」CATERPPの新作「LB MESH LOGO CAP」が2026年4月10日発売撥水リサイクルナイロン×軽量メッシュで春夏の通気性と機能性を両立コード交換・ツバ角度調整など7つの機能性を搭載

「飛ばない帽子」ブランドCATERPP(キャタップ)から、春夏シーズン向けの高機能キャップ「CATERPP LB MESH LOGO CAP(キャタップ エルビー メッシュ ロゴ キャップ)」が2026年4月10日に発売。

撥水リサイクルナイロンと軽量メッシュを組み合わせ、釣りや登山から街使いまでカバーする設計。

公式ECサイトにて6,490円(税込)で販売中。

CATERPP「LB MESH LOGO CAP」





価格：\6,490(税込)発売日：2026年4月10日カラー：ブラック、キャメル、カーキサイズ：S(56cm/50〜57cm)、M(57.5cm/51.5〜58.5cm)、L(59cm/53〜60cm)、XL(61cm/55〜62cm)素材：フロント・ツバ/リサイクルナイロン100%、メッシュ/ナイロン100%生産国：インドネシア(自社工場)

大喜商会が手がけるCATERPPブランドのメッシュシリーズに加わった新作。

フロントパネルに撥水リサイクルナイロン、サイドに軽量メッシュパネルを採用した構成で、強い日差しの下でも蒸れにくい設計。

撥水ナイロンとメッシュの素材構成





フロントとツバはリサイクルナイロン100%、サイドパネルはナイロン100%の軽量メッシュという二層構成。

環境に配慮したリサイクル素材を使いながら、素材本来の強度と撥水性を維持した設計。

フロントにはCATERPPのロゴ刺繍ワッペンを配置し、やや浅めのシルエットが軽快な印象。

飛ばない設計とストレスフリーな着用感





CATERPPブランドの核となる「飛ばない設計」は、特殊コードが締め付けを最小限に抑えながら風や動きに対して安定したフィットを実現する機構。

独自開発の「AIRPOCK+」が蒸れを軽減し、着用したまま片手でサイズ調整が完了。

S(50〜57cm)からXL(55〜62cm)までの4サイズで幅広い頭囲に対応し、手洗い可能なイージーケア仕様も備えています。

CONVert仕様とロングバイザーのアレンジ





後部コードは「CONVert仕様」により交換可能で、カラー違いのコードに付け替えてコーディネートの幅が広がる設計。

パーツ交換により長期使用にも対応。

特殊ワイヤーを内蔵したロングバイザーは長さと角度を自在に変更でき、遮光性と視界のバランスをシーンに合わせて調整できます。

タモワッペンのデザイン





フロントには「タモ(体験をキャッチするゲン担ぎ)」の意味を込めたワッペンと「FISHING＆HATTER」のメッセージを刺繍したデザイン。

魚のモチーフ刺繍がアウトドアスタイルのアクセント。

ブラック・キャメル・カーキの3色ラインナップ。

CATERPPメッシュシリーズのラインナップ





「LB MESH LOGO CAP」が加わったメッシュシリーズには、軽量素材の「GN MESH HAT eco」、CORDURA(R)素材採用の「GN CORDURA(R) MESH HAT」、「GN MESH CAP」などが揃う。

いずれも飛ばない・脱げない・締め付けないフィット感とパーツ交換対応の共通仕様。

通気性と耐久性を備え、春夏の街使いからアウトドアまでをカバーするシリーズ構成。

「CATERPP LB MESH LOGO CAP」は、撥水リサイクルナイロンと軽量メッシュで春夏のアクティブシーンに応える高機能キャップ。

7つの機能性とCONVert仕様のカスタマイズ性が、日常からアウトドアまでシームレスにカバー。

ブラック・キャメル・カーキの3色展開で、スタイルに合わせたカラー選択が可能な一品。

以上、CATERPPの「LB MESH LOGO CAP」の紹介でした。

よくある質問

Q. CATERPP LB MESH LOGO CAPはどこで購入できますか？

A. 公式ECサイト「daiki.official.ec」にて販売中。

価格は6,490円(税込)で、ブラック・キャメル・カーキの3色から選べる。

Q. 「CONVert仕様」とはどのような機能ですか？

A. 後部コードを別カラーのコードに交換できる仕様。

コーディネートに合わせたカラーアレンジが可能なほか、パーツを交換することで長期使用にも対応している。

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