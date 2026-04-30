元SKE48で現在はイラストレーターとして活躍する古川愛李（36）が所属事務所を退所し、独立することがわかった。30日、芸能事務所「Mousa」が発表した。

Mousaの公式Xで「この度、弊社所属タレント「古川愛李」ですが、2026年4月30日をもちまして、弊社との専属マネジメント契約が満了することとなりました。古川愛李は、同日をもって Mousaを離れ、今後は独立して活動を継続いたします」と報告。

「これまで応援してくださったファンの皆様、並びに関係者各位の多大なるご支援に、心より感謝申し上げます。今後とも、古川愛李に変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

古川は2005年にモーニング娘。のオーディションの三次選考に残り、NHKドラマ「中学生日記」への出演や「avexオーディション2006」に合格するなど、芸能活動を開始。2009年、SKE48の2期生としてデビューした。チームKIIのリーダーとしてグループを支え、2015年に卒業を発表。現在はイラストレーターとして活動し、2018年に結婚と第1子の出産を報告し、23年10月に第2子出産を公表した、。