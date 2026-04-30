【2026年GW】「TOKIO ART BOOK FAIR」5月1日から芝パークホテルで開催。アートブックやZINEが集結

芝パークホテルは、2026年5月1日（金）から3日（日）まで「TOKIO ART BOOK FAIR 2026 by TOKYO ART BOOK FAIR」（以下、「TOKIO ART BOOK FAIR」）を開催する。

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TOKIO ART BOOK FAIR（トキオアートブックフェア）は、アートブック出版におけるネットワークを軸として構成されるブックフェア。今年はアートブック、ZINEなどの出版物を通じて独自の活動を展開する国内外のアーティスト、出版社、書店ギャラリーなど52組が集う。

本フェアにおいては、公募形式ではなく招待制を採用。TOKYO ART BOOK FAIRに出展経験のある16組がホスト出展者として選ばれ、それぞれが2組のゲスト出展者を推薦・招待する形式となっている。この連鎖的な選出方法によって、アーティスト、出版社、書店、ギャラリーなどのローカルなつながりを起点に新たな文脈が生まれ、コミュニティごとに育まれた価値観が交差する場を目指す。

TOKIO ART BOOK FAIR 2025開催時の芝パークホテル館内の中央大階段。

会場となる芝パークホテルは、1948年に創業のホテル。2020年には「人、街、歴史をつなぐLibrary Hotel」をコンセプトに掲げ、館内に約2,000冊の書籍を揃えるなど、アートや文化を身近に感じられる空間づくりを整えてきた。今回もホテル2階フロアを会場とし、宴会場に出展ブースを設けるほか、特設のラウンジエリアではドリンクやフードも楽しめるなど、ホテルならではの空間を生かしたフェアを展開する。

アジア最大級のアートブックフェアとして知られる『TOKYO ART BOOK FAIR』の流れを汲みながら、よりパーソナルでローカルな文脈に焦点を当てた“パラレル的存在”として昨年誕生したTOKIO ART BOOK FAIR。本との出会いに加え、ここで生まれる交流や静かな休息の時間も含めて、創造的なひとときを楽しめるフェアとなりそうだ。

【開催概要】

さまざまな本が並ぶ展示会場。

「TOKIO ART BOOK FAIR 2026 by TOKYO ART BOOK FAIR」会期：2026年5月1日（金）〜3日（日）会場：芝パークホテル 2Fホワイエ - Book＆Culture - （東京都港区芝公園1-5-10）https://www.shibaparkhotel.com/location/

開催時間：5月1日（金） 13:00〜19:005月2日（土） 12:00〜19:005月3日（日） 12:00〜19:00*最終入場は閉場の30分前まで

入場チケット：一般 1,500円 / 25歳以下 1,000円 / 19歳以下 無料*チケット予約制。*チケットは当日もオンライン予約可能。*当日券の販売は各日17時まで（予定数に達した場合はその時点で終了）。

【チケット予約サイト】https://artsticker.app/events/127646

主催：一般社団法人東京アートブックフェア、芝パークホテル公式サイト：https://tokioartbookfair.com/協賛：Penco(R)、ビンタンビール