元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が29日放送のMBSテレビ「ゼニガメ」（水曜後8・00）にゲスト出演。夫・佐々木健介（59）の食事スタイルについて語った。

同番組では、大手スーパーが別業態として手掛ける食べ放題の店を特集した。進行役の「アインシュタイン」河井ゆずるが「健介さんなんか、めちゃくちゃ食べはるんじゃないですか？」と聞くと、北斗は「昔はすんごい食べましたよ」と切り出した。

そして「どこに行っても健介は、北海道フェアに行っても、一番初めに持ってくるのはカレー」といい、「あれムカつく、なんででしょうね？」とぶっちゃけ。「北海道フェアだったらカニとか…」とあきれた。

これを受けて「メッセンジャー」黒田有が「おるおる！」と共感。カレーばっかり食べるやついますわ」と同意しつつ、「いっぱい持って来た時に、センスを感じる人はいるよね。綺麗に持ってくる」と話した。

すると河井の相方・稲田直樹は「僕もセンスないほうです」と告白。「それこそお寿司の横にカレーとか」と打ち明けると、黒田は「稲ちゃん、絶対アカン。そこだけは気をつけろ」と忠告した。

稲田が「そういうとこは繊細に…」と納得しつつ、「僕とか黒田さんみたいなヤツは。あと、ほんこんさんとか」と名前を挙げると、黒田は「一緒にするな！そのひと山だけは嫌や」とツッコんでいた。