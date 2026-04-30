「日本一のおんせん県」を掲げ、ホットな印象が強い大分県が一転、「夏場の涼しさ」アピールに力を入れている。

滝や高原、渓谷を集めた観光ガイド冊子をつくり、ミストシャワーなどを導入する観光施設などへの費用補助も始めた。イメージを覆すクールな側面も発信し、伸び悩む夏場の集客アップにつなげたい考えだ。（池田圭太）

桜の花のように舞う水しぶき

４月２７日、大分県日田市中心部の南東約１０キロにあるＪＲ天ヶ瀬駅から５分ほど歩くと、幅約１５メートル、落差約２５メートルの水の壁が現れた。「桜滝（さくらだき）」の名は、水しぶきが桜の花が舞うように見えることから付けられたという。滝つぼから水煙が巻き起こり、細かいしぶきが絶え間なく顔に吹き付ける。

昨夏、３５度以上の猛暑日が国内の年間最多記録（６２日）に並んだ国内有数の暑いまち・日田市。この日も最高気温２５・５度の夏日となったが、滝の周辺で午後２時過ぎに温度計で測ると、２０度を切っていた。

スイスから家族で訪れた男性（４０）は「日本の自然を楽しみに来た。とてもクールで素晴らしい」と喜んでいた。

県が今年度制作した冊子「ネイチャー・クール・オオイタ」（Ａ４判、オールカラー１４ページ）では、桜滝を１ページ目で紹介した。滝の周辺は「東京都心の８月の平均気温より２・２度低い」と、気象庁の観測記録などを基に独自に算出したデータも示し、首都圏に向けてアピールした。

「他に魅力はないですか」

事業のきっかけは、昨年４月から、期間を定めて台湾―大分間を週に２往復する連続チャーター便の運航を始めた台湾の格安航空会社「タイガーエア台湾」のトップ・黄世恵氏が、同１０月に同社を訪問した佐藤樹一郎・大分県知事に投げかけた一言だった。

「温泉の魅力は分かるが、大分の夏は暑い。他に魅力はないですか」

全国一の源泉数と湧出量を誇る温泉県・大分では、夏場の外国人宿泊客数が少ない状況が続いている。昨年までの１０年間の県観光統計調査によると、熊本地震やコロナ禍の影響があった年を除き、県内の旅館・ホテルへの外国人延べ宿泊客数は７〜９月に落ち込む傾向が続いている。昨年（速報値）も１〜５月と１０〜１２月は各月１０万人を超えたが、７、８月はともに６万人弱だった。

「ミストシャワー」設置補助も

ただ、大分県は九州各県と比べて暑いわけではない。気象庁が１９９１〜２０２０年のデータから算出した月ごとの平均気温の平年値で、７月の大分市は２６・８度と九州の県庁所在市で最も低かった。８月も宮崎市に次いで低い２７・７度だった。

三重大の立花義裕教授（気候力学）は「大分県が面する豊後水道は潮流が激しく、海水がよくかき混ぜられる。海底付近の冷たい水が表面に上がってくるため、九州西岸に比べて海面水温が低く、涼しさに影響している可能性がある」と分析する。

県がつくった冊子には、県内の「涼スポット」や花火大会などのイベント、冷たいスイーツなど５６選を盛り込んだ。６月までに英語、韓国語、中国語版も合わせて計１万部を印刷し、配布する。県が国内外の民間企業と商談などを行う際にも活用する。観光施設などにミストシャワーやスポットクーラーなどを導入する費用を最大６００万円補助する事業も始めた。

佐藤知事は「今夏は『大分の涼』を国内外に発信し、魅力を広げていきたい」と意気込みを語った。