イタリアットのクリームソースがリニューアル、トリュフとポルチーニの2種
モンテ物産はこのほど、オリジナルブランド「イタリアット」から展開するパスタソースシリーズの2商品をリニューアル発売することを発表した。
「トリュフクリームソース」
同シリーズでは、イタリアやEUから輸入した厳選食材を使用し、本格的な味わいを追求したパスタソースを展開している。
今回リニューアルするのは、イタリア産トリュフを使用した「トリュフクリームソース」と、ポルチーニ茸を用いた「ポルチーニクリームソース」の2種。
「ポルチーニクリームソース」
原材料の増量および配合を見直し、香りと味わいがより際立つ設計に刷新したとか、ソースの滑らかさと粘度を再調整し、パスタにしっかりと絡む仕上がりを実現している。
さらに、内容量を従来の10%増量させた。
パッケージは、素材の上質さが直感的に伝わるデザインに変更している。
価格はいずれも税別450円。
「トリュフクリームソース」
同シリーズでは、イタリアやEUから輸入した厳選食材を使用し、本格的な味わいを追求したパスタソースを展開している。
今回リニューアルするのは、イタリア産トリュフを使用した「トリュフクリームソース」と、ポルチーニ茸を用いた「ポルチーニクリームソース」の2種。
「ポルチーニクリームソース」
原材料の増量および配合を見直し、香りと味わいがより際立つ設計に刷新したとか、ソースの滑らかさと粘度を再調整し、パスタにしっかりと絡む仕上がりを実現している。
さらに、内容量を従来の10%増量させた。
パッケージは、素材の上質さが直感的に伝わるデザインに変更している。
価格はいずれも税別450円。