愛・地球博記念公園で「器と暮らし市 vol.9」開催、約200ブースが集結
器と暮らし市プロジェクトは5月30日〜31日、やきものイベント「器と暮らし市 vol.9」を、愛・地球博記念公園(モリコロパーク)にて開催する。
器と暮らし市 vol.9
同イベントは、東海三県の陶磁器の魅力を発信する企画となっている。
9回目となる今回は、約200ブースが出店。窯元やショップが出店する器ゾーンのほか、ワークショップが楽しめる暮らしゾーンを展開する。
出店は、SAKUZANやカネコ小兵製陶所、SILVERなど。
器ゾーンから
暮らしゾーンから
さらに、同時開催として「珈琲と焼菓子のこみち」のゾーンも登場。こだわりの珈琲や焼菓子を提供する。
また、食事やドリンクが勢揃いするフードトラックや、楽器の生演奏やシャボン玉パフォーマンスなど楽しめる。
器と暮らし市 vol.9
同イベントは、東海三県の陶磁器の魅力を発信する企画となっている。
9回目となる今回は、約200ブースが出店。窯元やショップが出店する器ゾーンのほか、ワークショップが楽しめる暮らしゾーンを展開する。
出店は、SAKUZANやカネコ小兵製陶所、SILVERなど。
器ゾーンから
暮らしゾーンから
さらに、同時開催として「珈琲と焼菓子のこみち」のゾーンも登場。こだわりの珈琲や焼菓子を提供する。
また、食事やドリンクが勢揃いするフードトラックや、楽器の生演奏やシャボン玉パフォーマンスなど楽しめる。