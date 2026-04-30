フォーリンラブ・バービー「色合いが神」夫手作りの弁当公開「旦那さん素敵すぎる」「最高に美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/04/30】お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーが4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫手作りの弁当を公開した。
【写真】42歳ママ芸人「色合いが神」初めての夫手作り弁当
バービーは「勝手にさらす ごめん」と添え、夫が手作りした弁当の写真を投稿。刻んだ青菜を散りばめた白ごはん、卵焼き、ウインナー、ホタルイカ、にんじんの和え物などが丁寧に盛り付けられており、彩り豊かな仕上がりとなっている。同投稿には「色合いが神」と自身でコメントし、夫への称賛の言葉を残している。
また「他人（夫）が作ってくれた手作りお弁当 食べるの初めて」と明かし、ハンカチに包まれた状態の弁当を鏡越しに撮影した写真も披露。同投稿のコメント欄で「今日もお仕事頑張るわよ」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「旦那さん素敵すぎる」「彩りが本当に綺麗」「愛情たくさん詰まってる」「最高に美味しそう」などの声が上がっている。
バービーは2021年4月、年下の一般男性との結婚を発表。2024年8月に自身のInstagramを通して第1子となる女児が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】42歳ママ芸人「色合いが神」初めての夫手作り弁当
◆バービー、夫手作りの弁当披露
バービーは「勝手にさらす ごめん」と添え、夫が手作りした弁当の写真を投稿。刻んだ青菜を散りばめた白ごはん、卵焼き、ウインナー、ホタルイカ、にんじんの和え物などが丁寧に盛り付けられており、彩り豊かな仕上がりとなっている。同投稿には「色合いが神」と自身でコメントし、夫への称賛の言葉を残している。
◆バービーの投稿に「旦那さん素敵すぎる」の声
この投稿に、ファンからは「旦那さん素敵すぎる」「彩りが本当に綺麗」「愛情たくさん詰まってる」「最高に美味しそう」などの声が上がっている。
バービーは2021年4月、年下の一般男性との結婚を発表。2024年8月に自身のInstagramを通して第1子となる女児が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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