約10分で圧倒的インフレ！ブラウザゲーム「チェックボックスクリッカー」が無料公開

個人ゲーム開発者の「スタジオかめこもり」は、PCブラウザ向けのインフレクリッカーゲーム「チェックボックスクリッカー」を、4月26日より無料で公開しました。

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■ 日常の煩わしい「確認画面」を消し飛ばす快感

本作は、画面を埋め尽くすチェックボックスをひたすら消してポイントを稼ぐ、シンプルなマウス操作のクリッカーゲームです。

「Cookieを許可しますか？」「購入を確定しますか？」といった、普段ウェブサイトを閲覧していると、頻繁に遭遇する少々煩わしい確認ダイアログ。本作はそんな日常のウェブUIを逆手に取り、次々とボックスを消し飛ばしていく快感へと反転させているのが大きな特徴です。

すべてのボックスは耐久値を持たず、1回の操作で即消滅するため、「消した」という爽快感に全振りした設計となっています。

■ 圧倒的な「数字の暴力」と怒涛のインフレ

ゲーム開始時は地道な1クリックからスタートしますが、プレイが進むにつれて「範囲選択」「クリックレス通過」「ドラッグ一括」「すべて選択」などへと操作が自動的に進化し、あっという間に自らの手を動かす必要すらなくなっていきます。

さらに本作の最大の見せ場が、画面を激しく侵食していく視覚的なインフレです。獲得したポイントは「1M」のようなアルファベットでの省略形に丸めず、カンマ区切りの生数字でそのまま表示される仕様を採用。プレイ後半には数十桁に及ぶ「数字の暴力」が画面を圧倒し、凄まじい達成感を視覚から直接味わうことができます。

■ わずか10分に詰め込まれた濃密な体験

本作の通常クリアまでの想定プレイ時間は約10分。この短い時間の中に、インフレゲームの醍醐味と進化の過程がぎっしりと詰め込まれています。

終盤では数万規模のボックスの出現と自動処理が同時に進行しますが、4段階の軽量化モードが用意されており、スペックに不安のあるPCでも快適に動作するよう配慮されています。とくに最終段階の軽量化モードは、ゲーム画面が「概念レベル」にまで削ぎ落とされた必見のビジュアルになるとのこと。

面倒な利用規約の同意や確認画面に日々辟易している現代のインターネットユーザーにとって、無心でボックスを破壊し尽くす濃密な10分間は、日頃のちょっとしたストレスをスカッと解消してくれる良いスパイスとなりそうです。

■ 作品情報

・ゲームタイトル：チェックボックスクリッカー

・ジャンル：ブラウザUI系インフレクリッカー

・制作：スタジオかめこもり

・プラットフォーム：Webブラウザ（PC・マウス操作）

・リリース日：2026年4月26日

・価格：無料

・公式X：@merikongame19

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026043005.html