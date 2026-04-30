春に行きたいと思う「島根県の旅行先」ランキング！ 2位「松江城」を抑えた1位は？【2026年調査】
新生活の慌ただしさが一段落し、休日は少し足を伸ばして心癒やされる景色に出会いたい時期ですね。青い海や美しい緑に囲まれ、旬の味覚も堪能できるぜいたくなひとときを計画してみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「島根県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「現存天守の歴史的な価値を感じられ、堀や城下町の風情とともに落ち着いた雰囲気で観光を楽しめるから」（20代男性／愛知県）、「松江城の周辺にある松江城山公園は『日本さくら名所100選』に選定され、桜の名所としても有名なので、春に行きたいと思う旅行先です」（30代男性／兵庫県）、「現存天守の重厚な佇まいと、城を取り囲むように咲く桜の調和が取れた風景を楽しみたいから」（30代男性／富山県）といったコメントがありました。
回答者からは「パワースポットだから」（40代男性／神奈川県）、「出雲大社は、春の穏やかな空気の中で参拝すると、神聖さと開放感の両方を感じられる特別な場所だからです。縁結びの神として知られる大国主大神を祀るこの神社は、古代から続く歴史と神話が息づき、参道を歩くだけで心が整っていきます」（40代女性／滋賀県）、「春の澄んだ空気と出雲大社の神聖な雰囲気で、とっても安らかな気分になることができそうだから」（20代男性／滋賀県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「島根県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：松江城／34票国宝に指定されている「松江城」が2位に選ばれました。春は「日本さくら名所100選」にも選ばれている城山公園の桜が満開となり、黒い外観の天守との対比が見事です。また、城を囲む堀を小舟で巡る「堀川めぐり」から眺める春の景色も、風情があって人気です。
回答者からは「現存天守の歴史的な価値を感じられ、堀や城下町の風情とともに落ち着いた雰囲気で観光を楽しめるから」（20代男性／愛知県）、「松江城の周辺にある松江城山公園は『日本さくら名所100選』に選定され、桜の名所としても有名なので、春に行きたいと思う旅行先です」（30代男性／兵庫県）、「現存天守の重厚な佇まいと、城を取り囲むように咲く桜の調和が取れた風景を楽しみたいから」（30代男性／富山県）といったコメントがありました。
1位：出雲大社／160票1位は、日本屈指のパワースポット「出雲大社」です。縁結びの神様として知られ、新しい門出を祝う春のシーズンに訪れる人が多いようです。重厚な神殿と、春の柔らかな日差しに照らされた参道の松並木が、厳かながらも温かい雰囲気を演出してくれます。
回答者からは「パワースポットだから」（40代男性／神奈川県）、「出雲大社は、春の穏やかな空気の中で参拝すると、神聖さと開放感の両方を感じられる特別な場所だからです。縁結びの神として知られる大国主大神を祀るこの神社は、古代から続く歴史と神話が息づき、参道を歩くだけで心が整っていきます」（40代女性／滋賀県）、「春の澄んだ空気と出雲大社の神聖な雰囲気で、とっても安らかな気分になることができそうだから」（20代男性／滋賀県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)