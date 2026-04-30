「もちろんショック」右膝の負傷で手術→今季終了の可能性。それでも神戸34歳MFは当時の選択を後悔せず「無理をしてでもプレーをする価値がある大会でした」

「もちろんショック」右膝の負傷で手術→今季終了の可能性。それでも神戸34歳MFは当時の選択を後悔せず「無理をしてでもプレーをする価値がある大会でした」