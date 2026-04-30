「絶対に失いたくない」「本当に彼が必要」退団噂の日本代表FW、同僚は残留を懇願！対戦相手だったら「うれしくない」
セルティックの前田大然は、昨夏に望んでいた移籍が破談。今夏の退団が取り沙汰されている。
専門サイト『67 HAIL HAIL』は、「（夏の移籍市場で）マエダは退団が予想されるひとりだ。ほかの選手たちと異なり、クラブにとって本意ではない売却だろう」と報じている。
同僚のGKヴィルジャミ・シニサロは日本代表アタッカーの残留を望んでいる。地元紙『Daily Record』によると、「絶対だ。ああいう選手は失いたくないものだよ」と話した。
「彼は素晴らしい男で、素晴らしい選手だ。素晴らしい人なんだよ。ロッカールームにとって、クラブにとって、ああいう人は大きな存在なのさ。自分は間違いなく彼に残ってほしいと願っている。素晴らしい人だ。彼がいて僕らはラッキーだよ」
シニサロは「ボールを持ったときに、彼が走って向かってくるのは嫌だね。絶対にうれしくはない」と、賛辞を寄せている。
「彼は素晴らしいんだよ。チームのために多くを尽くす。それはみんなも分かっている。ゴールを決められないこともあるけど、彼はそれでもチームの重要な一員だ。彼は素晴らしい選手で、とてもハードワークする。みんな彼の力を知っているし、このクラブでこれまでやってきたようにゴールを決め続けられることを願っている。本当に彼が必要だからね」
28歳のストライカーは果たしてどんな決断を下すのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
専門サイト『67 HAIL HAIL』は、「（夏の移籍市場で）マエダは退団が予想されるひとりだ。ほかの選手たちと異なり、クラブにとって本意ではない売却だろう」と報じている。
同僚のGKヴィルジャミ・シニサロは日本代表アタッカーの残留を望んでいる。地元紙『Daily Record』によると、「絶対だ。ああいう選手は失いたくないものだよ」と話した。
シニサロは「ボールを持ったときに、彼が走って向かってくるのは嫌だね。絶対にうれしくはない」と、賛辞を寄せている。
「彼は素晴らしいんだよ。チームのために多くを尽くす。それはみんなも分かっている。ゴールを決められないこともあるけど、彼はそれでもチームの重要な一員だ。彼は素晴らしい選手で、とてもハードワークする。みんな彼の力を知っているし、このクラブでこれまでやってきたようにゴールを決め続けられることを願っている。本当に彼が必要だからね」
28歳のストライカーは果たしてどんな決断を下すのだろうか。
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