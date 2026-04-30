2児の母・木下優樹菜、長女＆恋人との3ショット公開「仲良しなのが伝わってくる」「雰囲気良すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/04/30】元タレントの木下優樹菜が4月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女と恋人との3ショットを公開した。
【写真】2児の母・芸人の30代元妻「雰囲気良すぎ」長女＆恋人との3ショット
木下は「首のしわ伸ばしてるw」とつづり、長女と恋人との写真を投稿。頭と首に手を当て、ウィンクをする木下と、耳にリング状のアクセサリーをつけた長女、恐竜の絵文字と「彼」の文字で顔が隠されたキャップ姿の恋人の3人が肩を寄せ合う仲睦まじい様子が収められている。
この投稿に、ファンからは「とっても幸せそう」「仲良しなのが伝わってくる」「素敵すぎる」「雰囲気良すぎ」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・芸人の30代元妻「雰囲気良すぎ」長女＆恋人との3ショット
◆木下優樹菜、長女＆恋人との3ショット披露
木下は「首のしわ伸ばしてるw」とつづり、長女と恋人との写真を投稿。頭と首に手を当て、ウィンクをする木下と、耳にリング状のアクセサリーをつけた長女、恐竜の絵文字と「彼」の文字で顔が隠されたキャップ姿の恋人の3人が肩を寄せ合う仲睦まじい様子が収められている。
◆木下優樹菜の投稿に「仲良しなのが伝わってくる」の声
この投稿に、ファンからは「とっても幸せそう」「仲良しなのが伝わってくる」「素敵すぎる」「雰囲気良すぎ」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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