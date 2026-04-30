1児の母・森絵梨佳、息子9歳誕生日に手作り苺のムース「濃厚で美味しそう」「センス抜群」の声
【モデルプレス＝2026/04/30】モデルの森絵梨佳が4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りしたイチゴのムースを公開した。
【写真】37歳1児のママモデル「濃厚で美味しそう」生クリーム苦手な息子のための手作り苺のムース
森は、朝の挨拶とともに「先日息子は誕生日を迎え、9歳へレベルアップ」と報告。「生クリームが苦手な息子には 毎年苺のムースを作ります」と明かし、手作りのムースの写真を投稿している。ふんわりとした淡いピンクのムースに小さくカットしたイチゴ、年齢を表す「9」と「さい」のキャンドルが添えられており、華やかな仕上がりとなっている。
また、誕生日プレゼントについての息子とのやり取りも紹介。「2ヶ月前に欲しいものある？と聞くと 僕は恵まれてるからいらない と言っていて、誕生日前日『さすがにプレゼント用意してるよねーー？？？』と言ってきた （用意しててよかったー笑）」と、微笑ましいエピソードを振り返っている。更に「暖かい雰囲気に 思いやりのある心がいつもカッコいい」「産まれてきてくれて ありがとう」と称賛と感謝の言葉をつづった。
この投稿に、ファンからは「濃厚で美味しそう」「いちご感すごい」「テンション上がる」「センス抜群」「素敵な息子さん」などの声が上がっている。
森は、2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】37歳1児のママモデル「濃厚で美味しそう」生クリーム苦手な息子のための手作り苺のムース
◆森絵梨佳、手作りの苺のムース披露
森は、朝の挨拶とともに「先日息子は誕生日を迎え、9歳へレベルアップ」と報告。「生クリームが苦手な息子には 毎年苺のムースを作ります」と明かし、手作りのムースの写真を投稿している。ふんわりとした淡いピンクのムースに小さくカットしたイチゴ、年齢を表す「9」と「さい」のキャンドルが添えられており、華やかな仕上がりとなっている。
◆森絵梨佳の投稿に「濃厚で美味しそう」の声
この投稿に、ファンからは「濃厚で美味しそう」「いちご感すごい」「テンション上がる」「センス抜群」「素敵な息子さん」などの声が上がっている。
森は、2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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