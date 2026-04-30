片桐仁「スケボーで転んで顔面強打」高校入学の次男顔出しショットに衝撃「髪の毛が綺麗」「お父さんのDNAを感じる」
【モデルプレス＝2026/04/30】俳優の片桐仁が4月29日、自身のInstagramを更新。高校に入学した次男の写真を多数公開し、反響を呼んでいる。
【写真】52歳名バイプレーヤー「お父さんのDNAを感じる」顔面強打した高校生次男の怪我ショット
片桐は「4月の次男春太。高校入学。スケボーで転んで顔面強打」とつづり、次男・春太くんの顔出し写真を多数投稿。ストレートのロングヘアに詰襟の学生服姿で庭先と思われる場所に立つ姿や、頭に布を巻き、右目を少し腫らして頬には絆創膏を貼っている転倒後と思われる姿などを公開した。
また片桐は「中学のノートを整理したら、落書きハンパなかった…」と続け、春太くんの個性豊かな落書きシリーズも披露している。
この投稿には「髪の毛が綺麗」「痛そう」「お父さんのDNAを感じる」「ここまでそっくりとは」「落書き上手すぎない？」といったコメントが集まっている。
片桐は2003年に結婚。2004年7月に第1子、2011年3月に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】52歳名バイプレーヤー「お父さんのDNAを感じる」顔面強打した高校生次男の怪我ショット
◆片桐仁、次男のソロショット披露
片桐は「4月の次男春太。高校入学。スケボーで転んで顔面強打」とつづり、次男・春太くんの顔出し写真を多数投稿。ストレートのロングヘアに詰襟の学生服姿で庭先と思われる場所に立つ姿や、頭に布を巻き、右目を少し腫らして頬には絆創膏を貼っている転倒後と思われる姿などを公開した。
◆片桐仁の投稿に反響
この投稿には「髪の毛が綺麗」「痛そう」「お父さんのDNAを感じる」「ここまでそっくりとは」「落書き上手すぎない？」といったコメントが集まっている。
片桐は2003年に結婚。2004年7月に第1子、2011年3月に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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