ドル円の上昇もあり、対円でしっかり＝オセアニア為替概況



豪ドルは対ドルでは落ち着いた動き。昨日海外市場で有事のドル買いから0.7167ドルから0.7100ドル近くまで売られた後、少し戻したところでもみ合いとなり、朝からのレンジは0.7111－0.7131ドルとなった。

対円ではドル円が160.67円まで上昇した流れを受けてしっかりとなり、朝の114.04円から昼過ぎに一時114.35円を付けた。対ドルで少し下げた分、午後は高値から売りがでている。



NZドルも同様の動き。昨日は0.5870ドルから0.5815ドルを付けた。今日は、少し戻して午前中に0.5845ドルまで反発。午後にかけてはやや重くなったものの、値幅は限定的で0.5825ドル前後での推移。

対円ではNY午後の安値93.29円から反発。早朝に一瞬93.79円を付けた後、少し調整もしっかりで、93.60円台を付ける動きとなった。



今週の主な予定

豪州

04/29 10:30 消費者物価指数 （3月） 結果 4.6% 予想 4.8% 前回 3.7% （前年比）

04/29 10:30 消費者物価指数 （3月） 結果 1.1% 前回 0.0% （前月比）

04/29 10:30 消費者物価指数 （3月） 結果 3.3% 予想 3.3% 前回 3.3% （トリム平均・前年比）

04/29 10:30 消費者物価指数 （3月） 結果 0.3% 前回 0.2% （トリム平均・前月比）

04/29 10:30 消費者物価指数（CPI） （2026年 第1四半期） 結果 1.4% 予想 1.4% 前回 0.6% （前期比）

04/29 10:30 消費者物価指数（CPI） （2026年 第1四半期） 結果 0.9% 予想 0.9% 前回 0.9% （刈り込み平均・前期比）

04/29 10:30 消費者物価指数（CPI） （2026年 第1四半期） 結果 3.5% 予想 3.5% 前回 3.4% （刈り込み平均・前年比）

04/29 10:30 消費者物価指数（CPI） （2026年 第1四半期） 前回 0.9% （加重平均・前期比）

04/29 10:30 消費者物価指数（CPI） （2026年 第1四半期） 前回 3.2% （加重平均・前年比）

04/30 10:30 輸入物価指数 （2026年 第1四半期） 結果 0.1% 予想 0.7% 前回 0.9%

05/01 10:30 生産者物価指数（PPI） （2026年 第1四半期） 前回 0.8% （前期比）

05/01 10:30 生産者物価指数（PPI） （2026年 第1四半期） 前回 3.5% （前年比）



NZ

04/30 10:00 ANZ企業信頼感 （4月） 結果 -10.6 前回 32.5

05/01 07:45 住宅建設許可 （3月） 前回 2.7% （前月比）

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