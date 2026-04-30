これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス消費者物価指数（速報）（4月）15:45
予想 1.1% 前回 1.0%（前月比)
予想 2.1% 前回 1.7%（前年比)
フランス生産者物価指数（3月）15:45
予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 -2.4%（前年比)
ドイツ雇用統計（4月）16:55
予想 6.3% 前回 6.3%（失業率)
予想 0.28万人 前回 0.0万人（失業者数)
ドイツ実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）17:00
予想 0.2% 前回 0.3%（前期比)
予想 0.3% 前回 0.4%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.6%（季調前前年比)
ユーロ圏実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）18:00
予想 0.2% 前回 0.2%（前期比)
予想 0.9% 前回 1.2%（前年比)
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（4月）18:00
予想 0.9% 前回 1.3%（前月比)
予想 2.9% 前回 2.6%（前年比)
予想 2.2% 前回 2.3%（コア・前年比)
ユーロ圏雇用統計（3月）18:00
予想 6.2% 前回 6.2%（失業率)
ECB政策金利（4月）21:15
予想 2.15% 前回 2.15%（ECB政策金利)
予想 2.0% 前回 2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 2.4% 前回 2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)
【スイス】
KOFスイス先行指数（4月）16:00
予想 95.9 前回 96.1
【トルコ】
貿易収支（3月）16:00
予想 N/A 前回 -90.3億ドル
【南アフリカ】
生産者物価指数（PPI）（3月）18:30
予想 0.7% 前回 0.0%（前月比)
予想 0.9% 前回 1.8%（前年比)
貿易収支（3月）21:00
予想 285.0億ランド 前回 369.0億ランド（貿易収支)
【イスラエル】
雇用統計（3月）19:00
予想 N/A 前回 2.7%（失業率)
製造業生産（2月）19:00
予想 N/A 前回 2.7%（前月比)
【英国】
英中銀政策金利（4月）20:00
予想 3.75% 前回 3.75%
【ブラジル】
雇用統計（3月）21:00
予想 6.0% 前回 5.8%（失業率)
【メキシコ】
実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）21:00
予想 -0.5% 前回 0.9%（前期比)
予想 0.8% 前回 1.8%（前年比)
【カナダ】
実質GDP（2月）21:30
予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)
予想 1.0% 前回 0.6%（前年比)
【米国】
個人所得・支出（3月）21:30
予想 0.4% 前回 -0.1%（個人所得・前月比)
予想 0.9% 前回 0.5%（個人支出・前月比)
PCE価格指数（3月）21:30
予想 0.7% 前回 0.4%（PCE価格指数・前月比)
予想 3.5% 前回 2.8%（PCE価格指数・前年比)
予想 0.3% 前回 0.4%（コアPCE価格指数・前月比)
予想 3.3% 前回 3.0%（コアPCE価格指数・前年比)
雇用コスト指数（2026年 第1四半期）21:30
予想 0.8% 前回 0.7%（前期比)
実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）21:30
予想 2.0% 前回 0.5%（実質GDP・前期比年率)
予想 1.6% 前回 1.9%（個人消費・前期比年率)
予想 3.8% 前回 3.7%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 4.0% 前回 2.7%（コアPCE価格指数・前期比年率)
新規失業保険申請件数（04/19 - 04/25）21:30
予想 21.1万件 前回 21.4万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（04/12 - 04/18）
予想 182.4万件 前回 182.1万件（継続受給者数)
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（4月）22:45
予想 55.0 前回 52.8
景気先行指数（3月）23:00
予想 -2.0% 前回 （前月比)
※予定は変更されることがあります。
フランス消費者物価指数（速報）（4月）15:45
予想 1.1% 前回 1.0%（前月比)
予想 2.1% 前回 1.7%（前年比)
フランス生産者物価指数（3月）15:45
予想 N/A 前回 -0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 -2.4%（前年比)
ドイツ雇用統計（4月）16:55
予想 6.3% 前回 6.3%（失業率)
予想 0.28万人 前回 0.0万人（失業者数)
ドイツ実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）17:00
予想 0.2% 前回 0.3%（前期比)
予想 0.3% 前回 0.4%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.6%（季調前前年比)
ユーロ圏実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）18:00
予想 0.2% 前回 0.2%（前期比)
予想 0.9% 前回 1.2%（前年比)
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（4月）18:00
予想 0.9% 前回 1.3%（前月比)
予想 2.9% 前回 2.6%（前年比)
予想 2.2% 前回 2.3%（コア・前年比)
ユーロ圏雇用統計（3月）18:00
予想 6.2% 前回 6.2%（失業率)
ECB政策金利（4月）21:15
予想 2.15% 前回 2.15%（ECB政策金利)
予想 2.0% 前回 2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 2.4% 前回 2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)
【スイス】
KOFスイス先行指数（4月）16:00
予想 95.9 前回 96.1
【トルコ】
貿易収支（3月）16:00
予想 N/A 前回 -90.3億ドル
【南アフリカ】
生産者物価指数（PPI）（3月）18:30
予想 0.7% 前回 0.0%（前月比)
予想 0.9% 前回 1.8%（前年比)
貿易収支（3月）21:00
予想 285.0億ランド 前回 369.0億ランド（貿易収支)
【イスラエル】
雇用統計（3月）19:00
予想 N/A 前回 2.7%（失業率)
製造業生産（2月）19:00
予想 N/A 前回 2.7%（前月比)
【英国】
英中銀政策金利（4月）20:00
予想 3.75% 前回 3.75%
【ブラジル】
雇用統計（3月）21:00
予想 6.0% 前回 5.8%（失業率)
【メキシコ】
実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）21:00
予想 -0.5% 前回 0.9%（前期比)
予想 0.8% 前回 1.8%（前年比)
【カナダ】
実質GDP（2月）21:30
予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)
予想 1.0% 前回 0.6%（前年比)
【米国】
個人所得・支出（3月）21:30
予想 0.4% 前回 -0.1%（個人所得・前月比)
予想 0.9% 前回 0.5%（個人支出・前月比)
PCE価格指数（3月）21:30
予想 0.7% 前回 0.4%（PCE価格指数・前月比)
予想 3.5% 前回 2.8%（PCE価格指数・前年比)
予想 0.3% 前回 0.4%（コアPCE価格指数・前月比)
予想 3.3% 前回 3.0%（コアPCE価格指数・前年比)
雇用コスト指数（2026年 第1四半期）21:30
予想 0.8% 前回 0.7%（前期比)
実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）21:30
予想 2.0% 前回 0.5%（実質GDP・前期比年率)
予想 1.6% 前回 1.9%（個人消費・前期比年率)
予想 3.8% 前回 3.7%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 4.0% 前回 2.7%（コアPCE価格指数・前期比年率)
新規失業保険申請件数（04/19 - 04/25）21:30
予想 21.1万件 前回 21.4万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（04/12 - 04/18）
予想 182.4万件 前回 182.1万件（継続受給者数)
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（4月）22:45
予想 55.0 前回 52.8
景気先行指数（3月）23:00
予想 -2.0% 前回 （前月比)
※予定は変更されることがあります。