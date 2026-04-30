【ユーロ圏】
フランス消費者物価指数（速報）（4月）15:45
予想　1.1%　前回　1.0%（前月比)
予想　2.1%　前回　1.7%（前年比)

フランス生産者物価指数（3月）15:45
予想　N/A　前回　-0.2%（前月比)
予想　N/A　前回　-2.4%（前年比)

ドイツ雇用統計（4月）16:55
予想　6.3%　前回　6.3%（失業率)　
予想　0.28万人　前回　0.0万人（失業者数)

ドイツ実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）17:00
予想　0.2%　前回　0.3%（前期比)
予想　0.3%　前回　0.4%（前年比)
予想　0.3%　前回　0.6%（季調前前年比)

ユーロ圏実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）18:00
予想　0.2%　前回　0.2%（前期比)　
予想　0.9%　前回　1.2%（前年比)

ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（4月）18:00
予想　0.9%　前回　1.3%（前月比)
予想　2.9%　前回　2.6%（前年比)　
予想　2.2%　前回　2.3%（コア・前年比)

ユーロ圏雇用統計（3月）18:00
予想　6.2%　前回　6.2%（失業率)

ECB政策金利（4月）21:15
予想　2.15%　前回　2.15%（ECB政策金利)
予想　2.0%　前回　2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想　2.4%　前回　2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)

【スイス】
KOFスイス先行指数（4月）16:00
予想　95.9　前回　96.1

【トルコ】
貿易収支（3月）16:00
予想　N/A　前回　-90.3億ドル

【南アフリカ】
生産者物価指数（PPI）（3月）18:30
予想　0.7%　前回　0.0%（前月比)
予想　0.9%　前回　1.8%（前年比)

貿易収支（3月）21:00
予想　285.0億ランド　前回　369.0億ランド（貿易収支)

【イスラエル】
雇用統計（3月）19:00
予想　N/A　前回　2.7%（失業率)

製造業生産（2月）19:00
予想　N/A　前回　2.7%（前月比)

【英国】
英中銀政策金利（4月）20:00
予想　3.75%　前回　3.75%

【ブラジル】
雇用統計（3月）21:00
予想　6.0%　前回　5.8%（失業率)

【メキシコ】
実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）21:00
予想　-0.5%　前回　0.9%（前期比)
予想　0.8%　前回　1.8%（前年比)

【カナダ】
実質GDP（2月）21:30
予想　0.2%　前回　0.1%（前月比)
予想　1.0%　前回　0.6%（前年比)

【米国】
個人所得・支出（3月）21:30
予想　0.4%　前回　-0.1%（個人所得・前月比)
予想　0.9%　前回　0.5%（個人支出・前月比)

PCE価格指数（3月）21:30
予想　0.7%　前回　0.4%（PCE価格指数・前月比)
予想　3.5%　前回　2.8%（PCE価格指数・前年比)　
予想　0.3%　前回　0.4%（コアPCE価格指数・前月比)　
予想　3.3%　前回　3.0%（コアPCE価格指数・前年比)

雇用コスト指数（2026年 第1四半期）21:30
予想　0.8%　前回　0.7%（前期比)

実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）21:30
予想　2.0%　前回　0.5%（実質GDP・前期比年率)　
予想　1.6%　前回　1.9%（個人消費・前期比年率)
予想　3.8%　前回　3.7%（GDPデフレータ・前期比年率)　
予想　4.0%　前回　2.7%（コアPCE価格指数・前期比年率)

新規失業保険申請件数（04/19 - 04/25）21:30
予想　21.1万件　前回　21.4万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（04/12 - 04/18）
予想　182.4万件　前回　182.1万件（継続受給者数)

シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（4月）22:45
予想　55.0　前回　52.8

景気先行指数（3月）23:00
予想　-2.0%　前回　（前月比)

※予定は変更されることがあります。