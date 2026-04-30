テクニカルポイント　ドルカナダ、下降トレンドの継続性を判断へ、一目均衡表の雲に注目

1.3953　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.3819　200日移動平均
1.3809　エンベロープ1%上限（10日間）
1.3783　一目均衡表・基準線
1.3757　21日移動平均
1.3729　100日移動平均
1.3728　一目均衡表・雲（上限）
1.3706　一目均衡表・雲（下限）
1.3683　現値
1.3672　10日移動平均
1.3656　一目均衡表・転換線
1.3560　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.3535　エンベロープ1%下限（10日間）

　ドルカナダは、４月中に続いている下降トレンドに変化がみられるのかを注意したい局面。現在の水準は10日線を上回ってきている。一目均衡表の雲にねじれが発生している。現在の雲は1.3706-1.3728と薄くなっており、この水準がレジスタンスとして機能するのかどうかがポイントとなりそうだ。RSI（14日）は44.8と売りバイアス優勢をかろうじて維持している。