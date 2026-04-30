テクニカルポイント ドルカナダ、下降トレンドの継続性を判断へ、一目均衡表の雲に注目 テクニカルポイント ドルカナダ、下降トレンドの継続性を判断へ、一目均衡表の雲に注目

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テクニカルポイント ドルカナダ、下降トレンドの継続性を判断へ、一目均衡表の雲に注目



1.3953 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3819 200日移動平均

1.3809 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3783 一目均衡表・基準線

1.3757 21日移動平均

1.3729 100日移動平均

1.3728 一目均衡表・雲（上限）

1.3706 一目均衡表・雲（下限）

1.3683 現値

1.3672 10日移動平均

1.3656 一目均衡表・転換線

1.3560 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3535 エンベロープ1%下限（10日間）



ドルカナダは、４月中に続いている下降トレンドに変化がみられるのかを注意したい局面。現在の水準は10日線を上回ってきている。一目均衡表の雲にねじれが発生している。現在の雲は1.3706-1.3728と薄くなっており、この水準がレジスタンスとして機能するのかどうかがポイントとなりそうだ。RSI（14日）は44.8と売りバイアス優勢をかろうじて維持している。

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