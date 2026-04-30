契約最終年を終えたカーHCがウォリアーズのオーナー、GMと協議…続投するかは検討中

4月30日（現地時間29日、日付は以下同）。ゴールデンステイト・ウォリアーズで12シーズン指揮を執ってきたスティーブ・カーHC（ヘッドコーチ）が、28日にジョー・レイコブ（オーナー）とマイク・ダンリービーJr.GM（ゼネラルマネージャー）と2時間話し合いの場を持ったと『ESPN』が報じた。

カーHCにとって、契約最終年となった2025－26シーズン。ウォリアーズはステフィン・カリーがケガのため43試合の出場に終わったほか、1月にはジミー・バトラー3世、3月にはモーゼス・ムーディーがケガのため残り試合全休と、大幅な戦力ダウンに見舞われた。

それでも、レギュラーシーズンをウェスタン・カンファレンス10位の37勝45敗で終えると、プレーイン・ゲームでロサンゼルス・クリッパーズを撃破。18日の第8シード決定戦でフェニックス・サンズに96－111で敗れたとはいえ、プレーオフ進出まであと一歩に迫った。

28日の話し合いは、両者にとって有意義なものだったと同メディアが報じているものの、カーHCが来シーズン以降も続投することが最善の方法なのかどうかは、引き続き検討しているようだ。そして現段階で決断は下されておらず、次週も協議していくとのこと。

2014－15シーズンにカーHCが指揮官へ就任したウォリアーズは、2015年から2019年にかけて5年連続でウェスタン・カンファレンスを制し、NBAファイナルへ進出。そのうち2015、2017、2018年にチャンピオンへ輝いた。

ウォリアーズはカリーを中心とした布陣で2022年もリーグを制し、2015年から計4度のチャンピオンシップを獲得。カーHCはレギュラーシーズン通算957試合で604勝353敗（勝率63.1パーセント）、プレーオフ通算152試合で104勝48敗（勝率68.4パーセント）を残している。

チーム創設80シーズン目を終えたウォリアーズにおいて、カーHCはレギュラーシーズンの通算勝利数と勝率、プレーオフの通算勝利数と勝率でいずれも球団トップに立っている。

主軸のカリーは38歳で、バトラー3世とグリーンが36歳。ベテラン中心のチーム構成で、来シーズンも覇権争いへ参戦することを目指すのであれば、カーHCの続投が最適かもしれないが、グリーンは今夏プレーヤーオプションを破棄すれば制限なしフリーエージェント（FA）になることができ、カリーとバトラー3世は来シーズンが契約最終年となる。

そのため、今後数年を見据え、ウォリアーズが指揮官を交代する可能性はある。来月はドラフトロッタリー（指名順位の抽選会）、6月下旬にはドラフトがあり、7月にはFA戦線があるだけに、ウォリアーズとカーHCがどんな決断を下すかは気になるところだ。