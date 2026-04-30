ユナイテド海が後場急騰、ドライバルク市況好調で今期営業増益を計画

ＮＳユナイテッド海運<9110.T>が後場急騰。３０日午後２時３０分ごろ、２６年３月期の連結決算を発表。更に２７年３月期の業績予想を開示した。２７年３月期の売上高は前期比０．１％増の２３００億円、営業利益は同１２．５％増の２３１億円、最終利益は同４．１％減の２３１億円を計画する。２６年３月期の業績は計画に対して上振れして着地し、期末配当予想を大幅に引き上げた。今期は２ケタの営業増益予想で、高水準の配当利回りも着目される形となり、買いが集まったようだ。



今期はドライバルク市況がブラジル積み鉄鉱石、西アフリカ積みボーキサイトに支えられ、好調を維持すると予想。昨秋開始のギニアからの鉄鉱石出荷に対しては、航海距離の長期化が見込め市況を押し上げると想定する。燃料価格の高騰を懸念しながらも、外航部門の専航船運賃は燃料単価とほぼ連動しており、フリー船も先物を活用したヘッジにより中長期の収益への影響は限定的とみる。内航部門は減益を見込む。



前期の期末配当予想について従来の見通しから４５円増額して２０５円（年間３１０円）とした。今期の年間配当予想は２９５円。２６年３月期の売上高は前の期比７．１％減の２２９７億８４００万円、営業利益は同１．５％増の２０５億２９００万円、最終利益は同２９．４％増の２４０億９５００万円となった。



出所：MINKABU PRESS