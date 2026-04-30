ミスミＧが後場終盤に急伸、２７年３月期の２ケタ営業増益予想と自社株買い発表を好感

ミスミグループ本社<9962.T>が後場終盤になって急伸し年初来高値を更新している。午後３時ごろに発表した２７年３月期連結業績予想で売上高４９１５億円（前期比１１．４％増）、営業利益５５０億円（同１５．５％増）と２ケタ営業増益を見込むことが好感されている。データセンターや半導体などの成長産業における自動化需要がグローバルで持続的に高まっていることが追い風となる。なお、純利益は前期に法人税等調整額が減少した一過性の要因があったことから３７４億円（同７．６％減）と減益を見込む。



同時に上限を１３００万株（自己株式を除く発行済み株数の４．９１％）、または３００億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これも好材料視されている。取得期間は５月２２日から来年３月３１日までで、資本効率の向上及び株主還元の充実を図るためとしている。



出所：MINKABU PRESS