はちみつリンゴ果汁×サムジャンの甘辛コンビ！ JJ BURGER「牛プルコギバーガー」

記事ポイント JJ BURGERが2026年5月1日〜31日の期間限定で「牛プルコギバーガー」2種を発売はちみつ・リンゴ果汁入りのオリジナルプルコギソースと韓国味噌サムジャンを組み合わせた甘辛バーガーGW中のモバイルオーダーで20%キャッシュバック、バーガーチケット5枚集めでJJベアのぬいぐるみをプレゼント JJ BURGERが2026年5月1日〜31日の期間限定で「牛プルコギバーガー」2種を発売はちみつ・リンゴ果汁入りのオリジナルプルコギソースと韓国味噌サムジャンを組み合わせた甘辛バーガーGW中のモバイルオーダーで20%キャッシュバック、バーガーチケット5枚集めでJJベアのぬいぐるみをプレゼント

スーパーセンターPLANT（本社：福井県坂井市）の直営ハンバーガーショップ「JJ BURGER（ジェイ・ジェイ・バーガー）」が、2026年5月1日（金）から期間限定メニュー「牛プルコギバーガー」2種を発売します。

販売開始に合わせてバーガーチケット5枚でJJベアのぬいぐるみがもらえるキャンペーンも始まり、GW中のモバイルオーダー20%キャッシュバックと重なります。

JJ BURGER「牛プルコギバーガー」





販売期間：2026年5月1日（金）〜5月31日（日）牛プルコギバーガー：790円（税込）あふれるチーズ！牛プルコギバーガー：890円（税込）販売場所：SUPER CENTER PLANT店内 JJ BURGER

JJ BURGERは、PLANTがスーパーセンターPLANT店内に展開する直営ハンバーガーショップで、毎月テーマを変えた期間限定バーガーをグランドメニューとは別に提供しています。

東北から中国地方まで13都府県に展開するPLANT各店の利用者が、食料品・衣料品の買い物ついでにオーダーできる位置にあります。

5月のテーマは韓国の食文化で、牛バラ肉に2種のソースを組み合わせたバーガーが2種登場します。

5月限定メニューの核となるのは、はちみつとリンゴ果汁を加えたオリジナルプルコギソースです。

牛バラ肉の旨みに果実由来の甘みが絡み、そこに発酵した韓国味噌「サムジャン」のコクが重なることで、甘さだけに終わらない奥行きが生まれています。

チーズ入りバージョンには、オランダ産ゴーダをベースに世界各国のナチュラルチーズをブレンドしたオリジナルチーズがさらに重ねられています。

牛プルコギバーガー

プルコギソースをたっぷり纏った牛バラ肉に、サムジャンのコクが重なる790円（税込）のスタンダードモデルです。

噛むほどに肉汁と甘辛ソースがバンズにしみ込み、口の中でサムジャンの発酵風味が後からのってくる構成です。

家族で立ち寄るスーパーセンターの昼食に、あるいは仕事帰りの買い物ついでの一食としてオーダーできる気軽さも特徴です。

あふれるチーズ！牛プルコギバーガー

プルコギバーガーの構成に、オランダ産ゴーダベースの多国籍ナチュラルチーズブレンドをたっぷり重ねた890円（税込）の上位モデルです。

バンズの断面からチーズがあふれ出るボリュームで、甘辛ソースの刺激をチーズのまろやかさが包み込みます。

牛プルコギバーガーとの差はプラス100円で、より濃厚なコクと満足感を求める食事シーンに向く一品です。

モバイルオーダー20%キャッシュバックキャンペーン





期間：2026年4月29日（水）〜5月6日（水）内容：モバイルオーダーでの注文金額の20%をPLANT Pay限定ボーナスとしてキャッシュバック上限：おひとり様合計1,000円分まで進呈予定：キャンペーン終了後1週間後利用条件：PLANT公式アプリのダウンロードと会員登録が必要

4月29日（水）から5月6日（水）のGW期間中、PLANT公式アプリのモバイルオーダーでJJ BURGERを注文すると、支払い金額の20%がPLANT Pay限定ボーナスとして還元されます。

790円の牛プルコギバーガーなら158円分、890円のチーズバーガーなら178円分が目安で、上限は1人あたり合計1,000円分です。

家族数人分をまとめてモバイルオーダーする食事シーンで、キャッシュバック金額が積み上がる設計になっています。

JJベアのぬいぐるみプレゼントキャンペーン





期間：2026年4月29日（水）〜6月20日（土）引き換え期限：2026年6月30日（火）内容：ハンバーガー1個購入ごとに「バーガーチケット」1枚進呈、5枚でJJベア1体と交換対象外：キッズバーガー単品・サイドメニュー数量限定（なくなり次第終了）、種類の選択不可

JJ BURGERのオリジナルキャラクター「JJベア」のぬいぐるみをもらえるスタンプキャンペーンが4月29日から始まります。

対象のハンバーガーを1個購入するたびに「バーガーチケット」が1枚もらえ、5枚集めると数量限定のJJベアと交換できる仕組みです。

プルコギバーガーの販売期間（5月31日）を超えた6月20日まで配布が続くため、5月以降の来店でも継続してチケットを集めることができます。

JJ BURGERの期間限定バーガーは毎月テーマが更新され、5月の韓国フレーバーは5月31日（日）まで提供されます。

GW中の4月29日〜5月6日はモバイルオーダーのキャッシュバックとバーガーチケット配布が重なり、2つの特典を同時に受けられる期間となっています。

JJ BURGERの期間限定「牛プルコギバーガー」2種の紹介でした。

よくある質問

Q. JJ BURGERの店舗はどのエリアに展開していますか？

A. JJ BURGERはスーパーセンターPLANT店内に出店しており、PLANTは福島県・新潟県・富山県・石川県・福井県・岐阜県・三重県・滋賀県・京都府・兵庫県・岡山県・鳥取県・島根県の13都府県に展開しています。

最寄りの店舗はPLANT公式サイトで確認できます。

Q. JJベアのぬいぐるみはどんなキャラクターですか？

A. JJベアはJJ BURGERのオリジナルマスコットキャラクターで、「ベア（クマ）」の名前のとおりクマをモチーフにしたぬいぐるみです。

交換時に種類を選ぶことはできないため、受け取れるデザインは来店のタイミングによって異なります。

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