『佐々木と宮野』4年前のSNSキャンペーン抽選未実施を謝罪「体制上の不備」 今後の対応を説明
KADOKAWAは30日、アニメ『佐々木と宮野』の公式SNSにおいて、2021年に公式インスタグラム、2022年に公式Xで募ったプレゼントキャンペーン投稿について、抽選が未実施となっていたことをアニメ映画『佐々木と宮野―卒業編―』の公式ホームページを通じて謝罪した。
【X投稿】『佐々木と宮野』4年前の抽選未実施を該当投稿を引用し謝罪
ホームページでは、「アニメ『佐々木と宮野』キャンペーンの不実施に関するお詫びとご報告」と題し、「この度アニメ『佐々木と宮野』で運営するSNS[X、Instagram]でのフォロー等を条件としたキャンペーンの抽選について、体制上の不備があり、未実施であることが判明いたしました」と報告。「キャンペーンにご参加頂いた皆さま、プレゼントをご提供頂いた著者の春園ショウ様には深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」と謝罪した。
また、今後の対応についても説明。Xに投稿されたキャンペーンについては、時期および当時の抽選条件について「2022年1月1日実施、フォロー＆リポストを条件としたキャンペーン」とし、2026年5月1日正午に抽選を実施すると告知。抽選対象者は「番組にて保存している質問投稿のスクリーンショットにてアカウント名の確認が取れる方」「抽選日時にアニメ公式アカウントをフォロー頂いている方」の2つの条件を満たしていることが条件だと説明し、「当選はXのチャット機能への発送先の確認連絡をもってかえさせて頂きます」と案内した。
インスタグラムでのキャンペーンについては、時期および当時の抽選条件について「2021年10月実施、フォローと「ささみゃーラジオ」への投稿を条件としたキャンペーン」とし、Xと同様に2026年5月1日正午に抽選を実施すると告知。「番組にて保存している質問投稿のスクリーンショットにてアカウント名の確認が取れる方」「抽選日時にアニメ公式アカウントをフォロー頂いている方」と2つの条件を満たしていることが条件だと説明。「当選はInstagramのメッセージ機能への発送先の確認連絡をもってかえさせて頂きます」と案内した。
最後に「今後このようなことがないよう、 実施キャンペーンの管理体制を徹底し、再発の防止に努めて参ります」とし、「改めて心よりお詫び申し上げます」と謝罪を重ねた。
同作は、春園ショウ氏の同名漫画が原作。「だれかを好きになること」を応援してくれる爽やか青春男子高校生を描くストーリー。女顔がコンプレックスな腐男子の宮野由美は、ある夏の日、校内で喧嘩の場に遭遇してしまう。勇気を出して止めに入ろうとしたとき、宮野の肩を押し留め、代わりに向かってくれたのはちょっとだけ不良な先輩・佐々木秀鳴だった。それ以来、なぜか佐々木に気に入られてしまう宮野。そして佐々木は、瞳を輝かせてBLを語る宮野に少しずつ惹かれていく。
テレビアニメが2022年1月〜3月にかけて放送され、2023年にアニメ映画『佐々木と宮野―卒業編―』が公開された。
【X投稿】『佐々木と宮野』4年前の抽選未実施を該当投稿を引用し謝罪
ホームページでは、「アニメ『佐々木と宮野』キャンペーンの不実施に関するお詫びとご報告」と題し、「この度アニメ『佐々木と宮野』で運営するSNS[X、Instagram]でのフォロー等を条件としたキャンペーンの抽選について、体制上の不備があり、未実施であることが判明いたしました」と報告。「キャンペーンにご参加頂いた皆さま、プレゼントをご提供頂いた著者の春園ショウ様には深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」と謝罪した。
インスタグラムでのキャンペーンについては、時期および当時の抽選条件について「2021年10月実施、フォローと「ささみゃーラジオ」への投稿を条件としたキャンペーン」とし、Xと同様に2026年5月1日正午に抽選を実施すると告知。「番組にて保存している質問投稿のスクリーンショットにてアカウント名の確認が取れる方」「抽選日時にアニメ公式アカウントをフォロー頂いている方」と2つの条件を満たしていることが条件だと説明。「当選はInstagramのメッセージ機能への発送先の確認連絡をもってかえさせて頂きます」と案内した。
最後に「今後このようなことがないよう、 実施キャンペーンの管理体制を徹底し、再発の防止に努めて参ります」とし、「改めて心よりお詫び申し上げます」と謝罪を重ねた。
同作は、春園ショウ氏の同名漫画が原作。「だれかを好きになること」を応援してくれる爽やか青春男子高校生を描くストーリー。女顔がコンプレックスな腐男子の宮野由美は、ある夏の日、校内で喧嘩の場に遭遇してしまう。勇気を出して止めに入ろうとしたとき、宮野の肩を押し留め、代わりに向かってくれたのはちょっとだけ不良な先輩・佐々木秀鳴だった。それ以来、なぜか佐々木に気に入られてしまう宮野。そして佐々木は、瞳を輝かせてBLを語る宮野に少しずつ惹かれていく。
テレビアニメが2022年1月〜3月にかけて放送され、2023年にアニメ映画『佐々木と宮野―卒業編―』が公開された。
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