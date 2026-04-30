お笑いコンビ、メッセンジャー黒田有（56）が12日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。値上がりの続く石油関連製品の使用について持論を語った。

米国によるイラン攻撃開始から2カ月が経過し、それに伴う供給不安から、石油関連製品の値上げが続いている。

黒田は身近なものがどんどん値上がりしていくことに「国民で上がっているところを下げていくと。今だけとりあえず我慢すれば。世界情勢がどうなっていくかは分からないですけど、とりあえず上がっていく中で。日本人って得意な分野じゃないですか。皆でルールを守ってやろうというのは」と、皆が協力して不必要なものは我慢すればいいと指摘。番組においても「我々もテレビで言うときに、紙（の番組資料）なんかでも、それが使われているなら口頭だけで我慢するとかね。源チャンだけでええねん。（コメンテーターの）俺とか北斗（晶）さんが持っててもしゃないねん」と、印刷などにコストもかかる資料も、MCの青木源太アナウンサーの分だけあれば十分と話した。

食品の包装などが簡易なものに変わっていくことにも「外のものより、日本人は中の安全性の方を気にすると思う。『包装は今はこうです。こういう状況なので、皆さまにより安くお買い求めいただくようにやってます』ということを言うと、その企業のイメージアップにもなると思う」との考えを披露していた。