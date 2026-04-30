◇ナ・リーグ ダイヤモンドバックス6−2ブルワーズ（2026年4月29日 ミルウォーキー）

ダイヤモンドバックスのイルデマロ・バルガス内野手（34）が29日（日本時間30日）、敵地でのブルワーズ戦に「5番・一塁」で先発出場。5打数2安打で開幕からの連続安打を「22試合」に伸ばした。

バルガスは2回1死の第1打席で2ボールからの3球目、相手先発・スプロートのカットボールを捉え、左前打。いきなりHランプを灯し、記録を伸ばした。4回1死の第2打席でも中前打を放ち、マルチ安打をマークした。

大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、開幕からの22試合連続安打は1940年以降、MLB3位タイ。メジャー記録は1976年ロン・ルフロア（タイガース）の30試合で、次いで2006年エドガー・レンテリア（ブレーブス）の23試合。バルガスは次戦でレンテリアの記録に挑むことになる。

ベネズエラ出身のバルガスは2017年にダイヤモンドバックスでメジャーデビュー。その後、ツインズやカブスに在籍も度重なるDFA（メジャー出場の前提となる40人枠から外す措置）を経験した苦労人。昨季からダイヤモンドバックスに復帰した。