フリーアナウンサー神田愛花（45）が30日、MCを務めるフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。過去の失恋について語った。

この日は出演者が「失恋の時に聞いた曲」を紹介。神田はNHK「みんなのうた」で放送された、ルー大柴＆仁井山の「MOTTAINAI〜もったいない〜」を挙げ、「ちょうどNHKの『みんなのうた』でこれが流れていた時が、私が福岡放送局から東京に異動した時だったんですけど」振り返った。

当時恋人がおり「ずっとお付き合いしていた方とようやくこれで東京で会えると思ったら、もう他にお付き合いされていた方がいて。いたんですよ。遠距離だから分からなかっただけで、もういらっしゃって」と衝撃。「東京に引っ越すからまた東京で会えるよって言ったら、『もう実は一緒に住んでいる人がいるんだ』っていうことで失恋しちゃいまして」と苦笑した。

「4月に渋谷の放送局で働き始めたら、これが『みんなのうた』で流れ始めたので。自分もこんなことでくよくよしてたらもったいないと思って。リンクしたんです。『MOTTAINAI』が」と話していた。