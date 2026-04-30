元モー娘。メンバー、両親からの大量差し入れ公開に反響「豪華ですごい」「めっちゃテンション上がる」
【モデルプレス＝2026/04/30】元モーニング娘。の石田亜佑美が4月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。コンサート会場へ届いた両親からの手作りの差し入れを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳元モー娘。「豪華ですごい」大量のマフィンやカップケーキ…両親からの大量差し入れ
石田は「並べてくださって感謝です」「母いつもありがとう」「仲良しカメラマンさんが送ってくれた」とコメントを添え、写真を投稿。「石田亜佑美様のご両親より 差し入れ頂きました」と書かれた張り紙の下に、大量のマフィンやカップケーキが並べられている様子を披露した。
石田はこれまでも地元・仙台でのコンサートの際に母から差し入れられた母の手作りパンを公開しており、今回の投稿も4月29日に仙台サンプラザホールで開催された「モーニング娘。’26 コンサートツアー春 - Rays Of Light -」の仙台公演での様子と思われる。なお、石田によると母はパン店を営んでいるわけではなく、パン教室の先生であるとのこと。
この投稿にファンからは「豪華ですごい」「美味しそう」「これは嬉しい」「めっちゃテンション上がる」「いっぱい食べちゃいそう」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳元モー娘。「豪華ですごい」大量のマフィンやカップケーキ…両親からの大量差し入れ
◆石田亜佑美、両親からの手作りマフィンの差し入れ公開
石田は「並べてくださって感謝です」「母いつもありがとう」「仲良しカメラマンさんが送ってくれた」とコメントを添え、写真を投稿。「石田亜佑美様のご両親より 差し入れ頂きました」と書かれた張り紙の下に、大量のマフィンやカップケーキが並べられている様子を披露した。
◆石田亜佑美の投稿に反響
この投稿にファンからは「豪華ですごい」「美味しそう」「これは嬉しい」「めっちゃテンション上がる」「いっぱい食べちゃいそう」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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