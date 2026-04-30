元バレー日本代表・栗原恵、1歳長男の“息子ご飯”公開「栄養満点」「食欲そそる見た目」
【モデルプレス＝2026/04/30】元バレーボール女子日本代表のエースで、現在はスポーツキャスター、モデル、タレントとしても活躍する栗原恵が4月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。1歳の長男のための栄養満点の料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳元バレー日本代表「食欲そそる見た目」1歳息子のご飯“鶏レバーの親子丼風”公開
栗原は「＃息子ご飯」「鶏レバーの親子丼風」とコメントを添え、1歳の息子のための料理を公開。雲のような形の器に、刻み海苔をたっぷり散らした親子丼風の食事がこんもりと盛られた様子を披露した。鶏レバーと卵を使った、鉄分とタンパク質がたっぷりの一皿となっている。
この投稿に、ファンからは「たくさん食べて大きくなってね」「美味しそうなご飯」「栄養満点だね」「ショベルカーのおもちゃが写り込んでて可愛い」「食欲そそる見た目」などと反響が寄せられている。
栗原は2024年9月18日に自身のInstagramを通じ、モデル兼フォトグラファーのKoukiとの結婚と第1子の妊娠を発表。同年12月22日に自身のInstagramで第1子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】41歳元バレー日本代表「食欲そそる見た目」1歳息子のご飯“鶏レバーの親子丼風”公開
◆栗原恵「息子ご飯」公開公開
栗原は「＃息子ご飯」「鶏レバーの親子丼風」とコメントを添え、1歳の息子のための料理を公開。雲のような形の器に、刻み海苔をたっぷり散らした親子丼風の食事がこんもりと盛られた様子を披露した。鶏レバーと卵を使った、鉄分とタンパク質がたっぷりの一皿となっている。
◆栗原恵の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「たくさん食べて大きくなってね」「美味しそうなご飯」「栄養満点だね」「ショベルカーのおもちゃが写り込んでて可愛い」「食欲そそる見た目」などと反響が寄せられている。
栗原は2024年9月18日に自身のInstagramを通じ、モデル兼フォトグラファーのKoukiとの結婚と第1子の妊娠を発表。同年12月22日に自身のInstagramで第1子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
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