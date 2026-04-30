東方神起・ユンホ、7月に自身初のソロコンサートツアー開催決定　独自のコンサートブランド構築

東方神起のユンホが自身初となるソロコンサートツアーを展開する。

ユンホは7月17〜19日までの3日間、ソウルのオリンピック公園チケットリンク・ライブアリーナで「U-KNOW PROJECT 26 : SCENE#1」を開催する。

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この公演はソロコンサートツアーの幕開けを飾る記念すべきステージとなる。

ユンホは初のソロツアーを通じて、「U-KNOW PROJECT」という独自のコンサートブランドを構築していく予定だ。

所属事務所のSMエンターテインメントは「今回の公演では、様々な経験を通じて成長してきたユンホが、自らの自我とアイデンティティを探求する過程を盛り込んだ叙事的なステージを披露する。観客に一層深い没入感を与えるだろう」と伝えている。

（画像＝SMエンターテインメント）「U-KNOW PROJECT 26 : SCENE#1」

またユンホは今回のソロツアーで、既存の公演形式を超えてミュージカルや演劇的な要素が融合した“複合エンターテインメントショー”を完成させると期待を集めている。

「U-KNOW PROJECT 26 : SCENE#1」は、オンライン予約サイトのチケットリンクを通じて、5月6日20時にファンクラブ先行予約、7日20時に一般予約が開始される。

◇ユンホ プロフィール

1986年2月6日生まれ。本名チョン・ユンホ。2003年12月、東方神起のリーダーとしてデビューした。誠実で真面目、ストイックな姿勢から“熱血リーダー”、“情熱マンスール”、“アイドルの教科書”などと親しまれている。ファンだけでなく他のアイドルからも好感度が高い。同じく東方神起のチャンミン曰く、「僕が水で、（ユンホは）火のような性格。正反対だからお互いが補い合っている」。ドラマ『夜警日誌』『メロホリック』『私たちの人生レース』『パイン ならず者たち』などにも出演。