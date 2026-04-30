【1/10 SUZUMO 寿司ロボット（シャリ玉）plus】 8月 発売予定 価格：1回400円

鈴茂器工は、トイズキャビンとのコラボレーションによるカプセルトイ「1/10 SUZUMO 寿司ロボット（シャリ玉）plus」を8月に発売する。価格は1回400円。

本商品は「寿司ロボット シャリ玉」を1/10スケールカプセルトイ化したもの。第2弾となる今回は前回好評だった4色に加え、2025年9月に約10年ぶりのフルリニューアルを果たしたシャリ玉ロボット「SSN-KTA」のカラーリングを再現した新色がラインナップ。

ターンテーブルが回転しながらシャリ玉が出てくる動作が再現され、ターンテーブルからシャリ玉を取り外すこともできる。