SUZUMO×トイズキャビンのコラボカプセルトイ第2弾「1/10 SUZUMO 寿司ロボット（シャリ玉）plus」が8月に発売
【1/10 SUZUMO 寿司ロボット（シャリ玉）plus】 8月 発売予定 価格：1回400円
鈴茂器工は、トイズキャビンとのコラボレーションによるカプセルトイ「1/10 SUZUMO 寿司ロボット（シャリ玉）plus」を8月に発売する。価格は1回400円。
本商品は「寿司ロボット シャリ玉」を1/10スケールカプセルトイ化したもの。第2弾となる今回は前回好評だった4色に加え、2025年9月に約10年ぶりのフルリニューアルを果たしたシャリ玉ロボット「SSN-KTA」のカラーリングを再現した新色がラインナップ。
ターンテーブルが回転しながらシャリ玉が出てくる動作が再現され、ターンテーブルからシャリ玉を取り外すこともできる。
【8月新製品のご紹介】- 株式会社トイズキャビン (TOYS CABIN Co.,ltd) (@TOYSCABIN) April 28, 2026
「1/10SUZUMO寿司ロボット シャリ玉プラス 400円」
昨年発売し、即完売した寿司ロボが新機種をプラスして帰ってきました❗🤩
ターンテーブル回転ギミックもそのままに、シャリ、ネタ、お皿も健在です❗❗
全5種。 pic.twitter.com/lVQm3ROMlm