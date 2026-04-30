お笑いタレントの今田耕司、タレントの指原莉乃、相席スタートの山添寛らが３０日、都内で行われた「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン４（５月１日配信スタート）の配信直前スペシャルトークイベントに登壇した。

人気恋愛リアリティー番組「バチェラー・ジャパン」の「男女逆転版」。一人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が、多数の男性参加者の中から“真実の愛”を求めて運命のパートナーを選び抜いていく。今シリーズのバチェロレッテは、シリーズ史上最年少となるモデルでインフルエンサーの平松里菜（２６）が務める。

平松について指原は「スタイリングだったりとか、メイクだったりとかお洋服が毎回すごくかわいいので楽しみにしていました」と平松のコーディネートにも注目してみてほしいと視聴者に呼びかけ。既に旅を視聴して平松の大ファンになったそうで「全てのＳＮＳアカウントの裏アカでフォローしています」と、とりこになっている様子をのぞかせた。

配信を楽しみにしている視聴者に向けて、平松は「特に同年代の女性の方々には、恋愛の中で迷ったり、つらかったり、それでも前に進み続ける姿というところを共感していただけたらうれしいです」とメッセージ。最後に「男性たちの友情の温かさというのが今シーズンの大きな見どころでもあるのでそこも楽しんでご覧ください」と同作への期待感を膨らませる言葉で締めくくった。