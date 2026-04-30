お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が２８日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」に出演。キラキラした人気女優の実名を挙げて「オレ、引退したくなる」と告白した。

この日はタレントの伊集院光をゲストに迎えてのトーク。若林は「個人名出すしかないんですけど…、森七菜さんいらっしゃるじゃないですか」と切り出した。「こりゃ、何なんだろうなって思ったら。森七菜さんて、あの可愛さで女優さんの割りにめっちゃひょうきんで明るいじゃないですか。森七菜が明るくしてると、オレ引退したくなるんですよ」と突然、爆弾発言した。

相方の春日俊彰が「どういうことなの？極端な。辞める理由として正しいのかよ？」と頭に？マークを浮かべると、伊集院も「みんな“ハッ？”って思うよね」と同調した。

若林は「今の時代、女優だからやらなそうに見えるけど『私やりますよ』っていう二重構造の自意識を持って地上波で出る女優いるじゃないですか？でも森七菜さん、それでもないんです。ホントにピュアなんです。オレ、それ見ると引退したくなる」と改めて説明を試みたが、春日は「なんでだよ！そこは早いんだって」と依然として理解できず。

しかし伊集院が「分かるのよ、何か。芸能界に来るべきだった人が輝かれちゃうと。このウジウジした“エッ、闇エネルギーでみんな動いてるんじゃないんだ？”。誰にでも闇エネルギーはあって、それを表に出さないんでやってるんだって、一度納得するよ。無えヤツいた！」と若林の真意を読み取った。

これには若林も「今、伊集院さんがおっしゃったこと、なんとか今この現場で説明しなきゃと思ってたんですけど…、春日にツッコまれたとき。スゴいですね、今の聞いてすぐ説明できる。失礼かもしれないですけど、脳キレキレですね」と、自身の思いを言語化してくれた伊集院に感謝した。