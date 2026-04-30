ラッパー・ちゃんみな（27）が30日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。“言葉の格闘技”とも言われる「ラップバトル」をしない理由を語った。

かつて挑戦したオーディションでは「全部落ちました」というちゃんみな。その理由について「当時は“ココがダメ”って言われることが少なかったんですけど、一番は容姿とか」と明かした。

また、固定観念にとらわれるのが好きではないというちゃんみなは、「昔は、団体に所属するのが向いてない、そういうのを見抜かれてたんだと思います」とも振り返った。

そして「初めて受かったのが、高校生RAP選手権」と回想。トーナメント形式でラップバトルを披露するスタイルに、「ここだったら私の魅力が伝わるかもしれない」と出場した。

しかし「ヒップホップっていう文化自体は、リスペクトがあって大好きなんですけど、誰かを攻撃したりとかするのは、私の性格上向いてない」と打ち明けると、司会の黒柳徹子は「いいなぁ、私も大好き、そういうの」と賛同した。

ちゃんみなは「“向いてない”っていうので、フリースタイルラップバトルみたいなのは、それ以降やらない」と話すと、黒柳は「バトルになっちゃうもんね」と共感していた。