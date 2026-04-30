タレントの堀ちえみが29日に自身のアメブロを更新。夫・尼子勝紀さんの母親の卒寿（90歳）を祝ったことを報告した。

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この日、堀は「おおまま（主人のお母様）の90歳のお誕生日」と切り出し、東京・町田市にある「鶴川香山園」でお祝いの食事会を開いたことを報告。「割烹料理をいただきます」と述べ、豪華な料理の数々を公開した。

メイン料理については「主人はビーフシチュー 私はサワラの西京焼きにしました」と明かし「美味しい食事と楽しい会話で、お祝いの会が盛り上がっています」と楽しむ様子をつづった。

続けて更新したブログでは「おおままへのプレゼント」と述べ、スワロフスキーのネックレスやブレスレットを贈ったことを写真とともに報告。「キラキラした可愛いものが大好きなおおまま。喜んでいただけて、とても嬉しいです」と喜びをつづり、90本の薔薇の花束もプレゼントしたことを明かした。

さらに、その後のブログでは「おおまま（主人のお母様）を囲んで記念撮影です！」と家族ショットを公開。「これからもずっと若くてお元気なおおままでいてくださいね！」とメッセージを送った。