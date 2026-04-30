元イングランド代表ＦＷウェイン・ルーニー氏（４０）が、バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）のイングランド代表ＦＷハリー・ケイン（３２）のコメントに耳を疑った。

Ｂミュンヘンは２８日の欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）準決勝第１戦でパリ・サンジェルマン（フランス）に敵地で４―５で惜敗。英紙「デーリー・メール」などによると、壮絶な打ち合いとなった試合後、ケインは「９ゴールも生まれたけど、素晴らしい守備も見られた。両チームには最高の攻撃陣、最高の守備陣が揃っている。もちろん、時には攻撃陣が優位に立ち、その実力を発揮することもあるだろう」と守備陣を称賛した。

イングランド代表でチームメートだったこともある後輩の見解に対し、ルーニー氏は「プライムビデオ」の解説で「俺はハリー・ケインが好きなんだが、この試合でＤＦ陣を褒めるなんてあり得ない。たぶん、来週に向けて、チームメートに少し自信を持たせようとしているんだろう。両チームの守備は本当にひどかったから、彼はそこで少し控えめに言ったと思う。両チームとも前線の質が高いため、おそらく守備を少し忘れるのだろう」と驚き隠せなかった。

５月６日の第２戦に向けては同氏は「Ｂミュンヘン側の方がずっと気分が良い。わずか１点差でパリを去れるのだから、優位にあるのは彼らだと思う」とのドイツ王者有利の見解を示した。