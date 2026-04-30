きょうは、日本時間午後８時に英中銀の金融政策委員会（ＭＰＣ）の結果や議事録に加え、金融政策報告も発表され、同午後８時半にはベイリー総裁の会見も行われるスーパーサーズデーとなっている。市場では政策金利は現行の３．７５％に据え置かれることが確実視されており、声明や票の分かれ具合、金融政策報告、ベイリー総裁の会見が焦点になっている。２２日に発表された３月の英消費者物価指数で総合の前年比の伸びが３カ月ぶりに加速、総合の前月比の伸びが２０２５年４月以来の高水準になった。中東情勢悪化からの原油高騰によるインフレ上振れのリスクが顕在化し始めており、利上げを主張するメンバーが複数いるようであれば、英中銀の早期利上げの思惑が強まり、ポンドが買われる可能性がある。



また、日本時間午後９時１５分には欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会の結果や声明が発表され、同午後９時４５分にはラガルドＥＣＢ総裁の会見が行われる。市場ではＥＣＢの政策金利の中で最も重要な中銀預金金利は現行の２．００％に据え置かれることが確実視されている。



さらに、日本時間午後９時半には１－３月期の米国内総生産（ＧＤＰ）速報値、３月の米個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数、同午後１０時４５分には４月の米シカゴ購買部協会景気指数、同午後１１時には３月の米景気先行指数が発表される。１－３月期の米ＧＤＰ速報値は、大方の予想が前期比年率換算２．３％増となっており、１０－１２月期の同０．５％増から成長が加速するとみられ、３月の米ＰＣＥ価格指数は、大方の予想が前年比３．５％上昇となっており、前年比の伸びが前月の２．８％上昇から加速すると見込まれている。４月の米シカゴ購買部協会景気指数は、大方の予想が５４．９となっており、前月の５２．８を上回り、２カ月ぶりに上昇するとみられ、３月の米景気先行指数は、大方の予想が前月比０．２％低下となっている。



MINKABU PRESS

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