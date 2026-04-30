お笑いタレントの今田耕司、タレントの指原莉乃らが３０日、都内で行われた「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン４（５月１日配信スタート）の配信直前スペシャルトークイベントに登壇した。

Ａｍａｚｏｎ Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏで独占配信される大人気恋愛リアリティー番組の最新作。一人の才色兼備な独身女性（バチェロレッテ）が多数の男性参加者の中から「真実の愛」を求めて運命のパートナーを選び抜く。

今シリーズをもって番組卒業を発表した司会進行の坂東工も登壇。シリーズ１作品目から番組を見守り続けてきた坂東をどんな存在だったかと問われた今田は、「バチェラーという国に住んでいる妖精みたいな感じですよね」と冗談を交え、バチェラーシリーズにおいて必要不可欠な存在だったと振り返った。

指原も「今までにもとても人気な出演者がいたが、一番人気の出演者」と坂東の勇退を惜しんだ。さらに今田は「Ａｍａｚｏｎさんさえよければ、坂東さんを奪い合うスピンオフを（見たい）」と新番組を要求し笑いを誘うと、坂東も「よろしくお願いします」と頭を下げた。

今シリーズについて坂東は「ピュアに心を満たされた旅だった」と回顧。「最後の瞬間に僕の心の中ではじけ飛びました」と続け「この光景が見たくて旅を続けていたんだなと思います」と結末への期待感もあおった。