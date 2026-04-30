ソフトバンク・上沢直之投手が、今季初となる中５日で５月１日の楽天戦（みずほペイペイ）に先発することが３０日、決まった。この日はみずほペイペイドームで投手練習。瞬発系のトレーニングや、キャッチボールで最終調整した。

前回登板だった２５日のロッテ戦（熊本）では６回５失点で今季初黒星。それでも球数を７８球で終えたこともあり、倉野信次投手チーフコーチ兼ヘッドコーディネーターは「ずっと考えていた。条件が合った時にやるプラン」と間隔を詰めることを断言した。

上沢は調整について「トレーニングにかける時間は少し回数減らしたり、ちょっとだけ重さを軽くしたりとかはやりました。キャッチボールもなるべく少なくするようにはしましたね」と順調ぶりを強調。この日で海外ＦＡ権（１４５日以上出場選手登録されたシーズンを、計９シーズン）の取得要件も満たし「長くやってきた証しなのですごくうれしいですし、これからも自分の中で悔いのないような試合、投球ができたらいいなと思います」と感謝も胸にマウンドに上がる。