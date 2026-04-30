発酵いらず！ ホットケーキミックスで簡単「カルダモンロール」

カフェのベーカリーなどで最近よく見かけるようになった「カルダモンロール」。シナモンロールに続くネクストブレイクとして、これから一気に流行りそうな予感がしています！

私自身もカルダモンロールが大好きで、あの爽やかで奥深い香りの虜になっている一人。今回は「もっと日常的に、おうちで手軽に楽しんでほしい！」という想いから、なんとホットケーキミックスを使って、発酵いらずで簡単に作れるレシピにアレンジしました。今回は、あのくるくる巻いた成形も、初心者さん向けにわかりやすく解説します。簡単なのに、見た目も特別感のある仕上がりに。

焼き上がりに近づくにつれ、キッチンが北欧の街角のような香りに包まれる瞬間は、手作りならではの特権です。

爽やかな新緑の季節、今年のゴールデンウィークはおうちでカフェ気分を味わってみませんか？ぜひ、コーヒーや紅茶と一緒に、特別な「フィーカ（お茶の時間）」を楽しんでみてくださいね。

カルダモンロール





材料（4個分）

＜パン生地＞



ホットケーキミックス 150g



カルダモンパウダー 小さじ1/3



プレーンヨーグルト 75g



＜フィリング＞



バター 15g



◯グラニュー糖 大さじ1



◯カルダモンパウダー 小さじ1



◯シナモンパウダー 小さじ1/4



＜トッピング＞



溶き卵 お好みで



グラニュー糖 適量



カルダモンパウダー 適量

作り方

下準備：天板にオーブンペーパーを敷き、オーブンを200度に予熱しておきます。

1. フィリングをつくります。バターを600Wの電子レンジで10〜20秒加熱し、マヨネーズ状になるまで混ぜたら◯を加え混ぜます。



＊バターはクリーム状ではなく、マヨネーズくらいのかたさが後で広げやすいです。









2. 次にパン生地をつくります。ボウルにホットケーキミックスとカルダモンパウダーを入れて菜箸で混ぜます。ヨーグルトを加え、生地が写真のような状態になるまで菜箸で混ぜます。



＊最初から手を使って混ぜると手に生地がくっついてうまく混ぜられないので、最初は菜箸を使います。





3. 手を使ってひとまとめにします。まとまらなければヨーグルトを少量足しましょう。





4. のし台やテーブルの上に生地をおいて、麺棒で25×15cmを目安に伸ばします。上下を残してフィリングを塗ります。









5. 真ん中から半分に折って上下をくっつけたら、縦4等分にします。





6. 縦に4等分にしたら、上を2cmほど残して半分に切ります（このとき、上の部分は切らないよう注意しましょう）。





7. 成形していきます。



⑴切り込みを入れたものを1本に広げます。



⑵生地をつまんで少し厚くします。



⑶真ん中を押さえながら片方の端から丁寧に4〜5回ねじったら、反対側からも真ん中に向かって丁寧に4〜5回ねじります。



⑷そのまま真ん中を押さながら、片方の端から巻き込むように渦巻き形に成形していきます。



＊本物のパン生地のよりも弾力が少ないので、まずは厚さを調整します。ねじりすぎると生地が切れてしまうので、ねじりすぎないのもポイント。少しねじるだけでもそれっぽくなりますよ。





8. 渦巻きの最後（端っこ）は、生地の下に折り込んで接着させます。





9. お好みで溶き卵を塗り、グラニュー糖とカルダモンパウダーをふりかけます。





10. 200度に予熱したオーブンで10〜12分焼いたら完成です。





ポイント

・カルダモンパウダーに加えて、少量のシナモンパウダーを加えると香りと味に深みかが出ます。



・焼き立てがおいしいので、出来立てをぜひ召し上がってくださいね。冷めたものはトースターやレンジで温め直すと出来立てのおいしさが戻ります。





カルダモンパウダーって？





「スパイスの女王」とも呼ばれる、柑橘類のような爽やかさとエキゾチックな甘い香りが特徴のスパイスです。 スーパーのスパイスコーナー（カレー粉やシナモンの近く）で小瓶に入って売られています。これ1つで、ホットケーキミックスで作ったとは思えない「お店の味」にランクアップしますよ！

今回のレシピのためにカルダモンパウダーを買ったら、ぜひ普段の生活でも使ってみてください！

・コーヒーや紅茶、ミルクティーにひと振り（一気にカフェの味に！）



・市販のカレーの仕上げにひと振り（爽やかな香りとコクがプラス！）



・お菓子作りに活用（シナモンが合うお菓子ならばカルダモンも合います！）

これから流行る大注目のスパイスなので、ぜひこの機会にキッチンに迎えてみてくださいね。



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