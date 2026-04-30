【ホワイトソックス】サヨナラ勝ちでエンゼルスに3連勝 村上宗隆の5戦連発が契機に!?チームは直近12戦8勝と上り調子 首位の背中見え『1.5』差と肉薄
◇MLB ホワイトソックス3×-2エンゼルス(日本時間30日、レート・フィールド)
ホワイトソックスの村上宗隆選手が3番・ファーストで先発出場。2打数無安打に終わったものの、3四球を選び、10回にはチームのサヨナラ勝ちに貢献しました。チームはエンゼルスに3連勝を飾り、ア・リーグ中地区3位。首位のガーディアンズまで1.5ゲーム差と迫っています。
村上選手の第1打席はレフトフライに倒れるものの、3回の第2打席で四球を選び、この試合で自身最初の出塁となります。先頭打者としてむかえた6回の第3打席でも四球でチャンスメイクし2度目の出塁。8回は空振り三振となりましたが、1-2の9回にサム・アントナッチ選手のタイムリー3塁打でチームが同点に追いつくと、延長10回タイブレークで無死1、2塁の状況で第5打席をむかえました。村上選手は、ボール球を4球見送り、ストレートの四球。後続につなぎ無死満塁に。その後、1死となり最後はコルソン・モンゴメリー選手がサヨナラタイムリーを放ち勝利をつかみました。