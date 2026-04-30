元お笑いトリオ「トンツカタン」お抹茶（36）が30日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲスト出演し、解散にまつわるエピソードを語った。

3月にR−1グランプリで準優勝したお抹茶。今月18日のライブをもってトリオを解散し、ピン芸人として再スタートを切った。

解散の話を聞きつけ、ある芸人が連絡をくれた。それは「モグライダー」ともしげだったという。「ご飯とか、そんなに行ったことなかったんですけど」。食事をともにするほどの距離感ではなかったが、「R−1の前に、“解散という話を聞いたよ。ちょっと話をしようよ”みたいな。“よかったらご飯でも食べようみたいな”って言ってくれて」と誘ってくれたという。

スケジュールが合わずにこの時はお流れになったが、お抹茶がR−1を準優勝した後に、再び誘われたという。「“R−1のお祝いをしよう”ということで、呼んでくれて」。ともしげはお抹茶が住む埼玉まで、都内から車で迎えに来てくれたという。

車には「真空ジェシカ」ガクらもおり、芸人4人でのドライブ。うなぎ店で食事をした後、仕事のあるガクを送り届け、ドライブが続いたという。「“ちょっとドライブしようか”って、そこから5、6時間、都内をグルグル回りながら、解散の話を（聞かれた）」。謎のシチュエーションと謎の時間に、「ナイツ」塙宣之は「何それ…」と疑問の声を上げた。

他にも、ともしげの不穏な言動があったという。「一度、うなぎ屋さんで解散の話をしかけたんですけど、“ちょっと待ってて。車に乗ろう”って、車までいざなってくれて。車から解散トークがまたスタートという」。塙から「（外だと）誰かが聞いているかもしれないってこと？」と問われると、お抹茶は「後から聞いたんですけど、ともしげさんは解散と車が大好きなんですって」とまさかの暴露。土屋伸之からは「一緒に味わいたいんだ。どういう癖（へき）？」とツッコミを入れていた。