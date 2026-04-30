りくりゅうペアがあるアイテムを見て、デコピンを結びつけました。

ミラノ・コルティナオリンピックでフィギュアスケート日本ペア勢初の金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペア。それぞれのInstagramで28日、契約した株式会社コナミデジタルエンタテインメントからもらったアイテムの数々を開封する動画を投稿しました。

箱の中には、2人がいつも試合前リラックスするために行っているゲーム「桃太郎電鉄」の貯金箱やブランケット、そしてコナミのゲームの数々。りくりゅうペアはテンションが上がっていきます。大谷選手の画像が付いたゲームには、木原選手が「プロスピだ、これはうれしい。大谷選手の」とニコニコしていると三浦選手も「宝物じゃん」と口にしました。

そして、その中のひとつであるゲーム「パワフルプロ野球」のキャラクターのぬいぐるみを見つけた木原選手は「パワプロくんですね。デコピンがボロボロにしてた人形かな」とデコピンの名前を出しました。

以前、大谷選手がアンバサダーに就任したKONAMIからパワプロくん人形をもらいデコピンにプレゼントされていました。その後の様子が大谷選手のInstagramに投稿され、ソファーに座っているデコピンがパワプロくんのぬいぐるみに興味を持っている姿ののち、パワプロくんの中に詰まっていたとみられる綿が散らばり、遊び倒されたパワプロくんとデコピンの様子が写されました。

その投稿を木原選手も見ていたのか、デコピンの名前が飛び出しました。