『VIVANT』新キャラ解禁？「峰不二子っぽい」 2日連続の“意味深投稿”にネットざわつく
俳優・堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』の続編が2026年7月から放送される。それに先立ち、公式SNSが2日連続で“意味深”なイラストを投稿し、ファンの間で考察が過熱している。
【写真あり】新キャラ解禁？「峰不二子っぽい」セクシーな人物
最初の投稿は29日。黒い衣装に身を包み、ワイングラスを手にほほ笑む人物のイラストだった。詳細な説明は一切なく、その正体は不明。続く30日には、黒いフルボディースーツ姿でウインクする茶髪の人物が公開された。一見女性にも男性にも見える中性的なビジュアルで、前日の投稿との関連性も含めて謎が深まっている。
これらの投稿に対し、SNS上では「新キャラなのか」「峰不二子っぽい」「別班の関係者なのかな…」「男性にも見える」など憶測が続出。「誰？」「めっちゃ気になる」といった声のほか、既存キャラクターとの関連を探るコメントも相次ぎ、情報解禁前から盛り上がりを見せている。
同作は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半、総移動距離約1000キロに及ぶ大規模ロケを敢行したことでも話題となった。自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する主人公・乃木憂助（堺）が、謎のテロ組織「テント」の真相に迫るストーリーと、張り巡らされた伏線が高く評価され、高視聴率を記録した。
続編は7月期から異例の2クール連続で放送。堺のほか、阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、二宮和也ら主要キャストも再集結し、総勢26人が出演する大作となる。物語は前作ラスト、乃木の前に“赤い饅頭”が置かれた直後からスタート。新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも行われ、これまでの謎がさらに複雑に絡み合いながら、乃木たちの新たな任務が描かれる。
【写真あり】新キャラ解禁？「峰不二子っぽい」セクシーな人物
最初の投稿は29日。黒い衣装に身を包み、ワイングラスを手にほほ笑む人物のイラストだった。詳細な説明は一切なく、その正体は不明。続く30日には、黒いフルボディースーツ姿でウインクする茶髪の人物が公開された。一見女性にも男性にも見える中性的なビジュアルで、前日の投稿との関連性も含めて謎が深まっている。
同作は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半、総移動距離約1000キロに及ぶ大規模ロケを敢行したことでも話題となった。自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する主人公・乃木憂助（堺）が、謎のテロ組織「テント」の真相に迫るストーリーと、張り巡らされた伏線が高く評価され、高視聴率を記録した。
続編は7月期から異例の2クール連続で放送。堺のほか、阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、二宮和也ら主要キャストも再集結し、総勢26人が出演する大作となる。物語は前作ラスト、乃木の前に“赤い饅頭”が置かれた直後からスタート。新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも行われ、これまでの謎がさらに複雑に絡み合いながら、乃木たちの新たな任務が描かれる。