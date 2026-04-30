客をパシってやりたい放題！スナックのママになったヒコロヒーに有吉弘行「いい加減にしろ！」

4月26日（日）の『有吉クイズ』では、過去のVTRから芸能人たちの“夜の生態”に迫る企画「芸能人 夜のプライベート密着Ｑ」が放送された。

カメラは、とある漁師町で一晩限りのスナックのママになったヒコロヒーに密着。やりたい放題の“ヒコロヒーママ”に、有吉弘行が強く注意をして…!?

【映像】ヒコロヒー、カラオケ熱唱＆衝撃写真を公開

密着舞台は、新潟県長岡市の漁師町・寺泊にあるスナック。漁師たちが集うこのスナックで、ヒコロヒーは一晩限りのママになった。

オープンの夕方5時直後にお客さんがやってきたが、ヒコロヒーは何かを食べていたのか、口元をモグモグさせながらお出迎え。まさかの接客態度にスタジオからは、「何食べてんねんおい！」「咀嚼はよ終われよ！」といったツッコミが飛び交う。

やがてスナックは席がどんどん埋まっていき、客たちは酔って陽気に。それをいいことに、ヒコロヒーは明るい2人のお客さんを食事の買い出しに行かせ、自分はお酒を飲んで酔っ払い、残ったお客さんたちに仕事への本音を聞いてもらう展開に。

買い出しから戻ってきたお客さんがカラオケで歌い始めると、ヒコロヒーは盛り上げることなく、買ってきてもらった麺料理をモグモグ。この態度にスタジオのせいや（霜降り明星）は「盛り上げろお前〜！」「啜りチャンスちゃうねん！」と呆れた様子をみせる。

腹が満たされると、マイクを手に取ったヒコロヒー。「恥ずかしいな…」と言いつつも、ポケットに手を突っ込んでカッコつけながら、ちあきなおみの名曲『喝采』を歌った。

ヒコロヒーの過去の写真とともに流れた歌唱VTRに、スタジオ一同は「なんやねんこれ！」「誰が“ひなびた町”やねん！」「失礼やろ！」「お客さんが盛り上げてんじゃん！」などとツッコミまくり。なかでも有吉は、ヒコロヒーの自由すぎるママっぷりに「いい加減にしろよ！」と大声を出し、笑うしかない様子だった。