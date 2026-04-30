富樫勇樹プロデュース『UNAVERAGE FES.』が7月20日に開催「試合とは違うアスリートの一面を」

4月30日、富樫勇樹がプロデュースするクロスカルチャーイベント『YUKI TOGASHI Presents UNAVERAGE FES.（アンアベレージ・フェス）』が、7月20日（月・祝）に横浜BUNTAIで開催されることが発表された。

同イベントは「もっと多くのスポーツ好きな人や家族連れに、アリーナの熱狂を体感してほしい」という富樫の思いから2024年にスタート。今年で3回目を迎え、今回は初の祝日開催となる。バスケットボール界に限らず、さまざまな競技のトップアスリートやアーティストが集結し、スポーツと音楽が融合したエンターテインメントを展開する。

イベントでは、競技の枠を超えたアスリート同士による対決や、アーティストによるライブパフォーマンスなどを実施予定。普段交わることのない選手同士の“異種格闘技”ともいえる企画が見どころとなる。また、今回は団体（6名以上）や高校生以下を対象とした特別チケットも新設され、幅広い層が来場しやすい設計となっている。

出演者は現時点で富樫のみが発表されており、今後は公式サイトやSNSを通じて順次公開予定。グッズ販売やスポンサーブースなどのコンテンツも用意される。

富樫は今回の開催にあたり、次のようにコメントを寄せた。

「2024年・2025年に続き、今年も第3回⽬を開催できることをとても嬉しく思っています。今年は、7⽉20⽇（⽉・祝）海の⽇、初めての祝⽇開催となります。いままで平⽇開催で来場に⾜踏みしていた⽅にも、普段の試合とは違うアスリートの⼀⾯を⾒ていただく機会にできたら嬉しいです。『UNAVERAGE FES.』の魅⼒は、競技の枠を超えたトップ選⼿たちが結集して、来場者の⽅と⼀緒にアクティビティを体験・体感することで、今年のイベントも楽しみです。アーティストのパフォーマンスを観に来られる⽅も、スポーツが好きな⽅も、バスケをやりたい⽅も、皆さんが楽しめるようなイベントにしますので、楽しみにしていてください！そして是⾮会場にお越しください！」

チケットは5月1日12時からUNAVERAGE会員向け先行販売がスタート。プレミアBOX（30万円／9名まで）やVIP席（5万円）などの上位席に加え、スタンドA席は1万円、高校生以下やグループ利用向けの割引では8000円と、幅広い価格帯が用意されている。

会場となる横浜BUNTAIで、今年も1日限りの特別な空間が創り出される。





【画像】会場席種とチケット価格『YUKI TOGASHI Presents UNAVERAGE FES.』