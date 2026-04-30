ＩＤホールディングス<4709.T>が後場急伸している。午後１時３０分ごろに発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高４２０億円（前期比６．７％増）、営業利益４５億円（同９．０％増）、純利益３０億円（同３．２％増）と増収増益を見込み、年間配当予想を５０円と実質増配としたことが好感されている。



ＩＴ投資ニーズが引き続き堅調に推移しており、特に、社内ＩＴ環境の整備やＡＩ導入に関するコンサルティングのニーズが増加していることや、事業継続を目的としたセキュリティー対策やＩＴガバナンスに関する投資意欲が高まっていることが追い風となる。なお、２６年３月期決算は、売上高３９３億７１００万円（前年同期比８．５％増）、営業利益４１億２８００万円（同９．２％増）、純利益２９億７００万円（同２１．７％増）だった。



同時に上限を１５万株（自己株式を除く発行済み株数の０．４４％）、または１億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これも好材料視されている。取得期間は５月１日から１０月３０日までで、中期経営計画で目標とする総還元性向５０～６０％に沿うものとしている。



出所：MINKABU PRESS